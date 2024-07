Luis Ventura reveló en A la Tarde la versión de Daniela Vera Fontana, la exesposa de Roberto Castillo, sobre el romance que tendría el abogado con Cinthia Fernández.

“Son dos sinvergüenzas. Ese 25 de mayo estuvo en el acto del colegio de su hija, después de eso hubo una pequeña discusión de pareja y, sin justificativo, él decidió irse”, le dijo ella al periodista.

Así, el presidente de APTRA continuó leyendo lo que Daniela le dijo de su exesposo y la panelista: “Hace tiempo se vienen riendo de mí a mis espaldas”.

“Yo confiaba en mi marido. Aparte, él me había mirado a los ojos cuando empezaron los rumores con Cinthia y me dijo que ella no era su tipo de mujer”, siguió.

Al final, sentenció: “Ella necesita cámara para vivir y él aprovecha. ¿Por qué ella me bloqueó en las redes sociales? En ese momento era la mujer de su abogago. ¡Bastante chiquilina y cul… sucio!”.

CUÁNTO HACE QUE SE SEPARARON ROBERTO CASTILLO Y SU ESPOSA

En diálogo con Luis Ventura, Daniela Vera Fontana reveló hace cuánto se separó de Roberto Castillo según su versión de la historia.

“Terminamos hace un mes. No puede mentir con eso, salvo que tenga miedo de lo que lo hayan visto antes”, afirmó.

