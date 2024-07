La semana comenzó con la confirmación en LAM del romance entre Cinthia Fernández y su abogado Roberto Castillo, y entre tanto debate, resurgió de las cenizas el nombre del empresario rosarino Martín Baclini, ex pareja de la bailarina.

Todo comenzó cuando las panelistas coincidieron en que Fernández y Castillo “son dos lindos y los lindos se juntan” y De Brito aprovechó para meter el dedo en la llaga: “Por fin uno con terciario, Cinthia”, dijo, y luego se corrigió: “Un universitario que es más todavía”.

Cinthia Fernández y Martín Baclini estuvieron más de un año en pareja.

El “palito” del conductor viene del lado de que las parejas más famosas de la bailarina son el ex futbolista Matías Defederico y Baclini, dueño de un importante polirrubro ubicado en Rosario del que alguna vez Cinthia (y Laurita Fernández también) fue la cara.

ASÍ ESTÁ HOY MARTÍN BACLINI, EL EX DE CINTHIA FERNÁNDEZ

“Igual Baclini es amoroso”, acotó Yanina, y el conductor no dudó en coincidir, dado el carisma del empresario. “Yo estuve con él en Madrid, se cambió un poquito la caripela”, agregó Yanina, suscitando la duda sobre el aspecto actual del ex de Cinthia.

“Me lo encontré en Louis Vuitton comprando. Se compró un jean”, contó Yanina, generando comentarios de todo tipo. “Esa noche había una fiesta en La Bresh. Me invitó que no fui y fue mi hijo Dieguito con su novia. Me insistieron hasta último momento y yo les dije que vayan, que me iba a dormir”, confesó Yanina.

“Y él fue muy divino, muy divertido. Para Dieguito es un genio. Tiene mucha onda. Lo raro es que tiene 40 y largos y sale con todos chicos y chicas de baile. Pero me dijo Dieguito que es cero paj….”, cerró Yanina.

Así se ve Baclini en la actualidad según sus stories de Instagram:

Martín Baclini (Foto: Instagram)

Martín Baclini (Foto: Instagram)

