En 2018, Cinthia Fernández anunció su noviazgo con Martín Baclini, un empresario rosarino de quien se enamoró luego de que él la contratara con el objetivo de que protagonizara una publicidad para su empresa.

Rápidamente, Baclini irrumpió en los medios y llamó la atención de Marcelo Tinelli. De hecho, en 2019 participó del Bailando por un Sueño con la panelista. Mientras tanto, su relación de pareja perdía estabilidad. Sin dudas, su amistad con Luciana Salazar, que tiene una pésima relación con la panelista, contribuyó al malestar.

Un año después de haber blanqueado el noviazgo, Cinthia y Martín se separaron. En este contexto, el dueño de El Palacio de la Oportunidad charló con eltrece y contó qué es de su vida, alejada del mundo del espectáculo y enfocada en su negocio.

MARTÍN BACLINI HABLÓ DE SU PRESENTE Y REVELÓ QUE QUIERE VOLVER A LA TV

“Estuve en los medios por algo que se dio de forma eventual y lo disfruté mucho. Pero hoy me siento muy bien como estoy. Me gustaría volver, pero tiene que ser algo que me llene y que me dé mucha alegría. Sinceramente, no es algo que esté esperando, si se tiene que dar se va a dar de forma natural”, reflexionó Baclini.

“Actualmente, estoy enfocado en mi empresa y jugando al pádel, que es el deporte que amo. Y con emprendimientos nuevos en lo comercial. Estoy viviendo mitad en Rosario y mitad en Buenos Aires, voy y vengo todas las semanas”, cerró Martín, remarcando que está soltero.