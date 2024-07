Cinthia Fernández contó en una nota con LAM la interna que atraviesan junto a Roberto Castillo con la expareja, Daniela, tras la separación y la confirmación de su relación.

“Roberto le ha pedido muchas veces juntarse con su representante, intentó de todas las maneras y ella le dijo ‘si me junto con vos es para que vuelvas a la casa’”, aseguró indignada.

Entonces, la panelista manfiestó: “La que estamos pariendo de este lado es impresionante, hay cosas que él no las va a decir, a mí no me corresponde pero yo también estoy cansada”.

Cinthia Fernández habló con LAM.

“Ella es una persona que no es sumisa a una exposición, si no se quiere exponer no hace vivos y mucho menos con sus hijas al lado hablando de su padre y de mí como lo hace”, sentenció al respecto.

CINTHIA FERNÁNDEZ REVELÓ LOS INSULTOS QUE RECIBE DE PARTE DE LA EX DE SU NOVIO, ROBERTO CASTILLO

Cinthia Fernández reveló en el ida y vuelta con Ángel de Brito los insultos que recibe de parte de la ex de su novio, Roberto Castillo, así como también las cosas que le dice a él.

“A la hija de Roberto de 12 años que tiene con la primer pareja le dijo ‘linda la noviecita de tu papá, tene mucho cuidado porque es muy peligrosa’, contó la mediática al programa de América.

Roberto Castillo se separó de su ex, Daniela.

Cinthia, detalló luego: “‘Delante de la bebé de 3 años le dijo ‘venis de co… infeliz’ empezó a gritar, y esos diálogos están todos grabados, yo me presto a que ella si quiere con todo gusto me demande si estoy mintiendo”.

“Todo está registrado, cada mensaje en el que dice ‘mis hijas no van a estar nunca con esa puta, te voy a arruinar, vas a ser un papá de café’, todo eso sale de ella”, expresó sobre la polémica.

