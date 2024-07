Matías Defederico posteó un álbum de fotos con sus hijas en un acto escolar. Una reflexión del exfutbolista hizo estallar a su ex y madre de sus hijas, Cinthia Fernández, que lo acusó de ser un “papá de Instagram”.

“No entra en mi pecho la alegría de poder acompañarlas. Siempre quise estar, pero a veces la vida pone un PRECIO. Y, como dice un viejo amigo, el que tiene precio es barato”, fue la frase que más molestó a la panelista de LAM.

Cinthia volvió a apuntar contra Matías por sus hijas.

Es importante subrayar que Matías hizo ese descargo luego de llegar a un acuerdo económico con Cinthia en la Justicia. Cuando parecía que todo se había solucionado tras años enfrentados porque él no cumplía con la cuota alimentaria de sus hijas, volvió a estallar el escándalo.

CINTHIA LE RESPONDIÓ MUY PICANTE A MATÍAS DEFEDERICO

Cinthia Fernández se sacó cuando leyó que Matías Defederico deslizó que ver a sus hijas tiene “un precio”, en relación con el acuerdo económico al que llegaron tras años en conflicto.

“Ya que tenés tanto tiempo en redes para ocuparte de mi vida, ¿no conocés la palabra paternidad? ¿No podés llevarlas a hacer algún plan, algún día, que no sea la fantástica idea de jugar a la Play en tu casa? Te ocupás del médico de las nenas cada muerte de obispo. Si gastás en chupi, algo para ella podrías, ¿no?”, le escribió Cinthia por privado, mensaje que hizo público.

Matías hizo un posteo con sus hijas y Cinthia estalló de bronca por su reflexión.

“¿Te acordás todos los años que no apareciste? Papá de Instagram, empezá a ocuparte de ellas y no tanto de mi vida. “¿Qué precio le pusiste vos a las nenas? ¿No te acordás de la suma en dólares que me pediste para la firma del acuerdo? Empezá a cumplir porque vas a tener problemas. Yo tengo que laburar y vos andás hace once años de vacaciones”, cerró en el mensaje que le mandó por WhatsApp.