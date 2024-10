La felicidad de Cinthia Fernández por su compromiso con Roberto Castillo se empañó por un problema de salud que está atravesando desde hace días, que le impide llevar su vida con total normalidad.

Después de haberse ausentado de las redes, Cinthia reapareció al postear una foto que la muestra haciendo reposo en la cama con un algodón en el antebrazo que deja en evidencia que le pusieron suero para que se recuperara con mayor rapidez.

Cinthia tiene gastritis nerviosa.

“Gastritis... Suero”, indicó, revelando cuál es su diagnóstico. Horas después, compartió un video hablándoles a sus seguidores con el objetivo de llevarles tranquilidad, aunque admitiendo que la está pasando realmente mal.

CINTHIA FERNÁNDEZ TIENE GASTRITIS NERVIOSA

Cinthia Fernández contó cómo atraviesa la gastritis.

“Estoy totalmente hecha pelota. Me vine a la cama. Me siento fatal. Ayer me pusieron suero. Tengo gastritis nerviosa. Me dio migraña, me clavé 75 Ibuprofenos, no lo hagan, y bueno... Acá estoy. Sobreviviendo”, sentenció.