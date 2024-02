En el marco del desafío Congelados, Agostina Spinelli recibió sorpresivamente la visita de su hija Morena en la casa de Gran Hermano 2023 y las emociones estuvieron a flor de piel.

La adolescente se paró delante de su mamá, la abrazó con fuerza y le dijo palabras que nunca antes le había dicho. Agostina lloró de la emoción durante todo el reencuentro con su hija.

LAS PALABRAS DE MORENA QUE HICIERON EMOCIONAR A AGOSTINA EN GRAN HERMANO

“Quiero que sepas que estoy muy bien. Estoy muy feliz. No te das una idea de lo feliz que estoy por vos. Me llenás el corazón de orgullo de una manera que no te podés imaginar. Te admiro de una manera increíble porque sos la mejor del mundo. La mejor del mundo en muchos sentidos”, le dijo la adolescente a su mamá, sumida en llanto.

Acto seguido, Morena reparó en los participantes y en la audiencia de Gran Hermano: “Ojalá pudieran ver todo lo increíble que es esta mujer como mamá, porque es una parte de ella que todavía no conocen”.

“Sos maravillosa. Sos la mejor del mundo. Y estoy muy contenta de la persona que sos. Te admiro. Y cuando crezca, anhelo de ser como vos. En todos los aspectos”, enfatizó.

Sin escatimar elogios, Morena continuó: “Vos sabés que yo te amo. Te amo un montón. Sos la mejor del mundo. No existe otra como vos, jamás. Con tu valentía. Sos la mejor del mundo y te lo voy a repetir siempre porque yo sé que en general soy fría con vos, pero ahora el tenerte tan lejos me hace querer decirte todas estas cosas que nunca te dije”.

Antes de despedirse, Morena agregó: “Estoy muy contenta de tener la oportunidad de verte, Gracias Gran Hermano… Te admiro de una forma increíble. Espero que puedas estar mucho mejor, ¿sí? Porque te lo merecés. Vos te merecés todo lo lindo del mundo porque sos una buena persona, porque sos una persona con muchos valores. Y lo sabés. Vos sabés que sos una buena persona”.