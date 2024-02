Con mate en mano, antes de reingresar a la casa de Gran Hermano 2023 luego de su “expulsión” que terminó en beneficio, Agostina Spinelli analizó a cada uno de sus compañeros en el reality y fue tremenda. Furia, su examiga, fue su blanco perfecto pero no dejó a ni uno en pie.

“Bautista es la nada misma, Nicolás es aburrido. Zoe, ni. Emmanuel es más falso que moneda de tres pesos”.

“Voy a dar mi punto de vista de cada participante. Voy a empezar por Licha. Licha para mí es una persona que tiene un ego súper, súper alto”, arrancó. “Martín es una persona que no tiene confianza en sí mismo, Juliana lo trató súper mal, no dijo nada”, mientras le pedía al Chino “un poquito de dignidad”.

La oficial de policía definió a Bautista como “la nada misma” y a Nicolás como lo mismo pero tuvo una salvedad. “Es muy lindo chico, pero aburrido. Dale, amigo. ¡21 años tenés! No lo vas a poner en tu vida si seguís así”, lanzó.

Foto: Captura de TV

AGOSTINA EN GRAN HERMANO 2023 DIJO UNO POR UNO TODO LO QUE PIENSA DE SUS COMPAÑEROS Y NO SE SALVÓ NI UNO

A Emmanuel, con quien tuvo una escandalosa pelea, lo llamó “falso como el solo” como “moneda de tres pesos”. “Manzana es la nada misma, pero tiene otra esencia y me cago de risa con él”, lanzó.

“Juliana por eso no tiene amigas. Por eso de cinco hermanos que son, se habla con una sola. Podés tener problemas con uno, con dos. ¿Pero con veintidós personas?”.

De Virginia, la última en ingresar, dijo que “cansa cuando habla y es quejosa”, mientras que de Rosina valoró que es “una chica súper alegre”, pero “a veces se pasa de tanto buen humor”. Con Zoe ahorró en palabras y la llamó “ni”, al tiempo que sobre Furia fue a fondo.

A Juliana la llamó “egocéntrica, desubicada, maleducada y una persona mala”. “Yo quiero que me digan ustedes en qué le fallé yo”, lanzó. “Si vos jugabas conmigo, ¿por qué me votaste? Porque sos garca. Es una mina de mierda y por eso está sola”, arremetió.

“Por eso no tiene amigas. Por eso de cinco hermanos que son, se habla con una sola. Podés tener problemas con uno, con dos. ¿Pero con veintidós? No podés con toda la casa”, mientras cerraba con una picantísima advertencia. “Y no me vengan a gritar ‘Agostina traicionera, Agostina falsa’. Me chupo un huevo”, concluyó, lapidaria.