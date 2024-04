Luego de que Julieta Poggio despejara todo tipo de rumores y revelara en público que tuvo una historia de amor con Marcos Ginocchio, la exparticipante de Gran Hermano habló del inicio de la relación y dejó en claro el excelente vinculo que mantiene con el último campeón del realiyt de Telefe.

“La verdad yo ya la conté. Nosotros (con Marcos) estuvimos juntos, eso fue real, ahora lo puedo decir. Sí, estuvimos y bueno, es como la fantasía de la gente, como el shippeo. Fue mucho lo que la gente quiso, que esos meses dentro de la casa nosotros estuviéramos juntos. Fue un shippeo muy grande”, comenzó diciendo Juli en una nota que le dio a Héctor Maugeri para Caras TV.

“Era increíble. Yo caminaba por la calle y era foto y que me pregunten si estaba con Marcos. No me sentí obligada a estar con él, además de que lo quiero un montón. Fue súper lindo y quedó una amistad, nosotros siempre fuimos amigos, siempre nos llevamos súper bien, de verdad”, agregó.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio. (Foto: captura de Telefe)

En cuanto al punto de conexión con Marcos, detalló: “Tenemos energías diferentes, pero bueno, creo que eso también como que a mí me atraía de él, y a él le atraía eso de mí, que yo estoy re loca, que soy re desinhibida. Y a mí, bueno, me atraía todo lo que es su personalidad. Y lo que queda ahora es una amistad, la verdad. Por suerte, me llevo súper bien y me pone feliz todo lo que él logró”.

“Me encanta estar soltera, no tengo ganas de ponerme de novia, no tengo tiempo, no tengo la energía. A mí me encantaba estar en pareja, la vida de pareja, siempre tuve novio. Y cuando apenas corté con mi ex, ya tenía ganas de ponerme de novia de vuelta. Pero la verdad que me conocí a mí misma estando sola. La verdad es que esta divertido estar soltera. Lo que miro es la personalidad. La personalidad mata a cualquier cosa”, cerró Poggio, sincera.

LA REACCIÓN DE JULI POGGIO CUANDO LE PREGUNTARON POR QUÉ NO PROSPERÓ SU RELACIÓN AMOROSA CON MARCOS GINOCCHIO

Luego de las repercusiones que despertaron sus declaraciones al reconocer que tuvo un romance con Marcos Ginocchio, Julieta Poggio ahondó más en esta historia de amor que llegó a su fin para continuar con una linda amistad.

“Ya está ‘Marculi’. Se confirmó y se murió en el mismo momento. Por respeto a él y todo lo que pasamos, prefiero no contar detalles. Por respeto, no tengo que contarlo, sobre todo porque de verdad es una linda persona y porque quedó todo bien entre nosotros, y no quiero hablar mal de él porque no tengo por qué. No tengo nada malo para decir sobre él”, comenzó diciendo Juli en una nota que dio a LAM.

Además, indagada sobre si son los hombres que optan por no blanquearla, agregó: “Nunca me pasó en la vida eso. Es difícil salir con una persona tan expuesta porque te comés una banda de gente que opina y capaz se guardan un toque por ellos mismos”.

“Igual, no tengo ganas de que me blanquee nadie. Yo estoy soltera y en este momento digo, ‘que me vean con quien me tengan que ver’. Estoy soltera y no tengo nada para ocultar. No quiero que me pongan de novia con cada pibe con el que salgo. Me van a ver con uno, me van a ver con otro porque estoy soltera, lo quiero aprovechar y no tengo nada para ocultar”.

Por último, ante la consulta de qué fue lo que la llevó a dar a conocer este affaire, cerró: “Porque no puedo mentir. La gente se daba cuenta y a mí me sale la verdad de adentro, no puedo mentir. La gente sabe que yo no miento. Fue una experiencia especial, muy especial para mí, y linda”.