A un mes de contar públicamente que tuvo un vínculo amoroso con Marcos Ginocchio, pero que llegó rápidamente a su final, Julieta Poggio reveló cómo es su actual relación con el ganador de Gran Hermano 2022.

“Estamos súper bien. Tenemos una relación súper linda y la seguimos manteniendo. Estamos en contacto. Es más lo que se dice que lo que realmente es”, le dijo la bailarina al notero de Intrusos.

Acto seguido, el cronista de América le preguntó por la versión de que Marcos estaría viviendo un romance con la China Suárez y Poggio fue contundente: “Ni idea con la China. Prefiero no meterme en eso. No es mi tema”.

“¿Te da igual si estuvieron, si no estuvieron, si son amigos o no son amigos?”, le retrucó el notero. Y Julieta fue muy sincera: “No es que me da igual, pero no es mi tema”.

CHINA SUÁREZ Y MARCOS GINOCCHIO NEGARON ROMANCE

La semana pasada, China Suárez hizo un vivo en Instagram, sumó a Marcos Ginocchio y ambos negaron el rumor de affaire.

“Chicas, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, dijo la actriz y cantante.

“Claro que no”, expresó el ganador de Gran Hermano 2022, con contundencia. Y la China bromeó: “Bueno, tampoco ‘claro que no’, hijo de pu..., me hacés quedar mal a mí”.