Diego Poggi, que analiza lo que sucede en Gran Hermano 2023 en All Access, volvió a apuntar muy fuerte contra Marcos Ginocchio, ganador de la temporada pasada, por cómo jugó. Muy picante, remarcó que fue una “planta”, ya que no le sumó picante al programa.

“El año pasado era muy vivero, el ganador fue el gran planta. El ganador de Salta fue una planta, nunca se le vio en su cara un sentimiento, se habrá reído dos veces en el programa”, sentenció Diego, sin filtro, antes de también apuntar contra sus votantes.

“Ganó un helecho. Ganó por lindo y porque hay un montón de pendejas y señoras calientes del otro lado que votaban”, sentenció el comunicador, que tiempo atrás se había mostrado disconforme con que Marcos ganara el certamen. ¿Qué dirá el campeón?

DIEGO POGGI NUNCA QUISO QUE MARCOS GINOCCHIO GANARA EL CERTAMEN

En el pasado, Diego había expresado su malestar ante la posibilidad de que Marcos ganara GH 2022.

“Marcos no puede ganar Gran Hermano, una persona que solamente es buena no puede ganar el certamen. No me jodan, aparte Marcos para mí tiene plata... Tampoco digo que se lo tiene que ganar alguien que no tiene”, había dicho, muy picante.