Luego de una semana especial en la que todos los participantes quedaron en placa después de que Santiago del Moro lo anunciara en vivo en Gran Hermano (y agregara que tanto el próximo domingo como el lunes se irá una persona) se vivió una nueva prueba de líder.

En esta oportunidad, Martín Ku volvió a quedar descalificado luego de que la producción notara algunas faltas. Por tal motivo, Virginia Demo continuó en su lugar en una prueba que compitió contra Lucía Maidana, Agostina Spinelli y Emmanuel Vich.

Foto: Captura (Telefe)

Finalmente, el conductor del reality de Telefe anunció que Agostina fue quien logró superar el desafío, quedando automáticamente fuera de placa y a la espera de lo que definirá en la próxima gala con sus compañeros.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2023 en quedar eliminado?

TREMENDA REACCIÓN DE JOEL LUEGO DE QUE LICHA LO MANDARA A PLACA EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que Lisandro “Licha” Navarro decidiera mandar a placa a Joel Ojeda después de haber salvado a Martín Ku (poder que le otorgó haberse convertido en el líder semanal), el nuevo nominado fue contundente al hablar de cómo tomó esta decisión.

“No estoy sorprendido porque fui uno de los únicos creo, o uno de los muy poquitos que no le chupan el ort… a Lisandro desde el día uno. Le soy una incógnita y como lo quiere tener todo controlado, le rompo las pelotas. Eso es lo que pienso”, expresó Joel en el confesionario.

Foto: Captura (Telefe)

“Ni siquiera me gusta su actitud corporal, es un tema hasta energético”, agregó, picante. Y cerró, sin vueltas: “No coincido en nada con él, si veo que es muy inteligente y que sabe manipular a la gente. Me parece el típico banana porque es un banana”.