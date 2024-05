La estafa de la oferta de empleo de TikTok que busca víctimas en WhatsApp se actualizó. Sumaron una llamada para iniciar el contacto, seguir en un chat y prometer ingresos a cambio de unos vídeos.

Los servicios de correo, de mensajería y las redes social son un canal recurrente para la difusión de engaños varios que buscan conseguir los datos sensibles de sus víctimas o vaciar su cuenta.

Una de estas estafas lleva circulando por WhatsApp desde finales del año pasado.

PROMETEN QUE SE GANARÁN ENTRE 50 Y 400 EUROS AL DÍA

En ella una persona ofrece un trabajo a la potencial víctima, con quien contacta a través de este servicio de mensajería -aunque en ocasiones también por SMS-.

En un diálogo, promete que a cambio de ver vídeos de TikTok y enviar unas capturas de pantalla, se le pagará una determinada cantidad de dinero por cada uno de ellos, sin que haya un límite.

Esto lleva a la suculenta promesa de ingresar, por ejemplo, entre 50 y 400 euros al día.

La estafa relacionada con ofertas de empleo falsas en TikTok, que busca víctimas a través de WhatsApp, ha evolucionado recientemente.

EN LA LLAMADA SE ESCUCHA UN MENSAJE GRABADO

Esta estafa, que se realizaba por escrito, se ha actualizado para incorporar una llamada inicial, como informan desde la compañía de ciberseguridad ESET.

Lo que oye la víctima es un mensaje grabado con la supuesta oferta de trabajo de ver vídeos de TikTok, en el que se le invita a añadirles como contacto en WhatsApp.

En esta nueva versión de la estafa, los estafadores ya no inician la conversación mediante el envío de un mensaje a WhatsApp o por SMS.

SE SUPLANTA EL TELEFONO DEL CONTACTO LEGÍTIMO

Al incorporar la llamada, ya no hay interacción alguna en la primera parte, que se limita a reproducir el mensaje grabado.

Se desconoce el motivo de este cambio, pero, como explican desde ESET, “el número de móvil utilizado suplanta el teléfono de contacto legítimo de una empresa productora de aceite de oliva de Jaén.

Es por esto que no notaremos nada extraño al visualizar ese teléfono en nuestro dispositivo móvil”.

LOS ESTAFADORES FACILITAN UN ENLACE DE TELEGRAM

Profundizando en la estafa, si la víctima accede a hablar con los estafadores, y les dice que está interesado en el supuesto trabajo, le facilitan un enlace a un canal de Telegram.

Allí, lo invitan a continuar hablando por ese otro servicio, en este ocasión, con un supuesto gerente.

Este tipo de estafa consiste en realizar las tareas que van encomendando e ir acumulando un supuesto saldo.

EL PROBLEMA APARECE AL QUERER SACAR EL DINERO

Los problemas, sin embargo, aparecerán cuando la víctima quiera retirar el dinero que supuestamente ha ganado.

Al retirarlo, aparece algún problema y nos indicarán que, “para poder retirar el dinero, se debe subir el nivel de afiliado, para lo que tendremos que enviarles cierta cantidad de dinero”, apuntan desde ESET

A su vez, añaden que no solo no se recibirá el pago, sino que ese dinero enviado a los estafadores no se va a recuperar.

Fuente: EP.