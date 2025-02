Desde hace meses que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa atraviesan rumores de crisis, pese a que se los vio juntos en la presentación del reality del conductor, y ahora él la sorprendió en su debut como conductora de América hoy.

Este lunes, Milett se convirtió en la cuarta conductora de ese programa de América Televisión (Perú) en el que comparte la tarea junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila, quienes estaban muy interesadas en conocer cómo mantienen la relación a la distancia.

“Yo con ustedes voy a aprender, porque voy a aprender. Me siento feliz”, dijo Milett, mientras sus compañeras le preguntaban qué le dijo Marcelo Tinelli al enterarse de que se iba a trabajar a Perú. “Él me apoya un montón. De hecho, justo ahora nos está viendo. Así que le mando un beso a mi amor”, contestó ella.

MARCELO TINELLI SORPRENDIÓ A MILETT FIGUEROA EN EL DÍA EN QUE DEBUTÓ COMO CONDUCTORA DE AMÉRICA HOY

Al respecto, Milett reconoció que Marcelo “está en la playa disfrutando”, al tiempo que sus compañeras le hablaban de los rumores de romance con Chloe Bello. “Uno está siempre expuesto a que se comente porque nuestra relación es pública. Como compartimos nuestro amor, estamos expuestos”, explicó.

“Él me aconseja un montón, me sugiere muchas cosas también y nunca he perdido de vista mis sueños y mi futuro” resaltó Milett. “Yo disfruto de mi trabajo, me gusta, me deprimo cuando no trabajo”, agregó mientras uno de sus compañeros le anunciaba una sorpresa de parte de Marcelo.

Pero no fue la presencia del conductor lo que se pudo ver sino un enorme ramo de rosas que Tinelli le hizo llegar con un llamado telefónico a la producción desde la comodidad de su casa de Punta del Este. “Yo también creía que no estaban juntos”, le dijo Edson a Milett mientras le entregaba el ramo de flores.

“Amor mío, que tengas un gran debut en América hoy. Estoy feliz y orgulloso de verte brillar en tu país. Te amo mucho”, leyó Milett al aire, sorprendida con el gesto.

