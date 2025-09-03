Marcelo Tinelli fue una de las grandes figuras que se hicieron presentes en la gala por los 80 años del Grupo Clarín, que se realizó en el imponente Teatro Colón.

En medio de la celebración, el conductor dialogó con Mshow (de lunes a viernes de 12 a 13 por Ciudad Magazine) y dejó varias definiciones sobre su carrera, su vínculo con eltrece y los planes que tiene para el año que viene.

Marcelo Tinelli repasó su historia en eltrece y habló de su presente

Acompañado por Cande y Fran, Tinelli recordó sus inicios en el Grupo Clarín y su extensa trayectoria en la televisión argentina. “Formé parte. Los comienzos fueron en el Grupo Clarín, en eltrece, y hoy también, así que estoy muy contento”, aseguró.

Marcelo Tinelli en el desfile de Atelier Pucheta Paz (Foto: Movilpress).

Marcelo Tinelli (Foto: Movilpress)

El conductor detalló: “Fueron 7 años con Badía, después 8 años, después 16 años más, llevo 24 años ahí trabajando”. Así, dejó en claro la importancia que tuvo el canal en su carrera y el fuerte lazo que mantiene con la señal.

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión: cuándo y cómo será

Consultado sobre su vuelta a la pantalla chica, Tinelli fue directo: “A la tele, el año que viene”.

Sin embargo, también adelantó que en el corto plazo su foco estará puesto en el streaming: “Streaming ahora, sí, vamos a ir a streaming ahora”.

Proyectos con Amazon Prime y el futuro de “Los Tinelli”

Sobre la posibilidad de una segunda temporada de Los Tinelli, el conductor prefirió mantener el misterio: “No puedo decir nada, pero de septiembre en adelante vamos a trabajar mucho con Amazon”.

De esta manera, Tinelli dejó abierta la puerta a nuevos proyectos y confirmó que su nombre seguirá vigente tanto en la televisión tradicional como en las plataformas digitales.