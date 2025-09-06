Milett Figueroa regresó a la Argentina tras pasar un tiempo en Perú por trabajo e hizo frente a los rumores de crisis con Marcelo Tinelli. En el ida y vuelta con el programa LAM fue consultada sobre sus planes como pareja y su respuesta sorprendió.

“¿Cómo estás con Marce?”, le preguntaron desde el programa de América y la actriz peruana fue directa: “Muy bien, felizmente, sino no estaría acá. Siempre se especulan cosas, solo él y yo sabemos lo que nos pasa”.

Milett Figueroa habló en LAM (Foto: captura de América).

Sobre el futuro de la pareja, Milett fue clara: “Disfrutar, no tenemos apuro de nada la verdad, recién cumplimos dos años. Vivimos cada uno en su casa”. Ante la pregunta sobre una posible convivencia, se rió: “¿Por qué nos apuramos tanto? Ayer cumplimos dos años recién”.

MARCELO TINELLI CONTÓ POR QUÉ REEMPLAZÓ A SU CLÁSICO PROGRAMA DEL BAILANDO ESTE 2023

Tras los rumores acerca de la cancelación del Bailando 2025 por los altos costos del programa, Marcelo Tinelli contó cuáles son sus planes laborales para lo que queda de este año y el verano del 2026: “Voy a hacer streaming y varias cosas para plataformas que no lo puedo decir”.

“Estamos trabajando bastante. El equipo es grande, somos diez, van a estar mis dos hijas escorpianas, Cande y Juani, trbajando conmigo en el streaming, los demás no les puedo decir”, dijo el empresario a los medios en el evento de Clarín en el Teatro Colón.

