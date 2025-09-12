En las últimas horas, Marcelo Tinelli compartió un mensaje muy especial en sus redes sociales para su pareja, Milett Figueroa, quien recibió una nominación a los Premios Martín Fierro 2025 en la categoría de Mejor Jurado por su participación en Cantando 2024.

El conductor publicó una romántica foto junto a la modelo peruana en la que se los ve posando en una gala, mirándose con complicidad.

Marcelo Tinelli celebró en redes la nominación de Milett Figueroa a los Martín Fierro como Mejor Jurado por su participación en el Cantando 2024. Crédito: Instagram

QUÉ DIJO MARCELO TINELLI SOBRE MILETT FIGUEROA

Junto a la imagen, Tinelli expresó: “Felicitaciones mi amor @milett, por la nominación para el Martín Fierro como mejor jurado, por el Cantando 2024”, acompañado de emojis de aplausos, corazón y un brazo en señal de fuerza.