Cuando tenía 21 años, Sabrina Rojas salía con Hernán Caire y quería operarse las lolas. Fue entonces cuando el conductor le hizo una insólita propuesta: “Bueno, pero yo te pago una sola”.

La curiosa anécdota fue revelada por la modelo en diálogo con la revista Pronto. La ahora conductora agregó que rechazó la oferta y juntó ella todo el dinero: “Mejor así, porque ahora puedo decir que estas lolas son mías y no le debo nada a nadie”.

Sabrina Rojas y Hernán Caire | Créditos: Instagram @rojassasi y @hernancaire

SABRINA ROJAS SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON NICO GONZÁLEZ

Luego de que en LAM revelaran que presuntamente habría un lazo entre Sabrina y el futbolista, la conductora se enteró de todo en el set de “Pasó en América”.

“El chico está de novio, chicos, no... Venía manejando y me empezó a explotar el teléfono y pensé: ¿qué pasó ahora? Siempre imagino lo peor, me digo: ¿quién salió en pelotas?“, empezó.

Y cerró: “En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo de eso fuera verdad, tal vez me quedaba callada; pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así. Charlé con él, como suelo salir con amigas, y había mucha gente. Me saqué fotos con chicos que estaban en el grupo. Yo ni siquiera sabía quién era”.