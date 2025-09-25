El anuncio de Marcelo Tinelli (65) de que ya no estaba en pareja con Milett Figueroa (33) para muchos fue frío, y luego de casi dos años de noviazgo la actriz contó su verdad sobre el final del amor desde su Perú natal.
“No estoy triste. Estoy bien.¡Estamos bien!”, afirmó la ex Bailando 2023 a Karina Iavícoli.
Luego, Milett aclaró en Intrusos: “La decisión fue mutua”.
Sin embargo, la también modelo se negó a responder si hubo terceros en discordia, en medio de rumores de que Tinelli habría empezado un affaire con Sabrina Rojas, su panelista de Estamos de Paso.
Las indirectas de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli
En ese punto, Milett lanzó sugestiva: “Te pido perdón por no entrar en detalles, pero quiero preservar lo lindo que antes vivimos, y no quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar”.
“Estoy súper concentrada en lo que vendrá”, continuó en alusión a una empresa de cosmética propia, con una línea de colágeno.
Al final, Milett Figueroa fue contundente sobre la historia junto a Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia con mucho amor. Ya sé que mi respuesta no es funcional al show de la televisión”.
“Prefiero hablar en otro momento”, sentenció picante.