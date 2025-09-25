La separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando repercusiones, y quien no dudó en opinar fue Ángel de Brito. En una nota a Sálvese quien pueda, el conductor de LAM fue contundente.

“Era algo cantado. Iba a pasar, qué sé yo. Me pareció siempre una relación bien, digamos, pero sin mucho compromiso. Tienen distintas edades, distintos proyectos de vida. Seguramente Milett quiere ser mamá y Marcelo ya cerró la fábrica, como dicen las abuelas. Estaban en otra y, bueno, se acompañaron un tiempo”, comenzó diciendo De Brito.

Además, el presentador se refirió a las versiones que señalaban que se trataba de una pareja “armada”: “Siempre generó sospechas porque empezó en un reality, en la presentación del Bailando. Y estábamos acostumbrados a otros vínculos de Marcelo más extensos. Ella es muy mediática, aunque jugaba a que no”.

Foto: Captura (América)

Con ironía, el periodista apuntó al perfil de Milett: “Es aburrida. Igual, ella quería dar un perfil de que no era mediática acá en Argentina, pero su pasado en Perú demuestra que sí lo fue”.

Por último, consultado sobre si todo podría formar parte de una estrategia televisiva, Ángel no lo descartó: “Marcelo es astutísimo. Algunos dicen que es prensa para la segunda temporada del reality. No sé si lo necesita, pero podría ser”, cerró.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

MARCELO TINELLI Y LOS FUERTES RUMORES DE ROMANCE CON SABRINA ROJAS TRAS SU SEPARACIÓN DE MILETT FIGUEROA

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con el presente sentimental de Marcelo Tinelli, luego de que confirmara su separación de Milett Figueroa. Ahora, todos los focos apuntan a un posible romance del conductor con Sabrina Rojas.

Fue Rodrigo Lussich quien lanzó la bomba en Intrusos: “¿No será que él anduvo con Sabrina Rojas y Milett lo descubrió?”, sugirió el presentador del programa de América, con picardía.

Tras escucharlo, Paula Varela intervino: “Marcelo necesita una chica potente como Sabrina. Necesita a alguien que lo lleve de acá para allá. rápida”, remarcó.

Foto: Instagram (@rojassasi)

Y Karina Iavícoli cerró, contundente: “Sabrina podría ser algo nuevo para Marcelo. Nunca madie la quiso bien a Milett. Siempre hubo como una cosa que nunca la terminaron de comprar”.