Marcelo Tinelli rompió el silencio y se refirió a la polémica en torno a su separación de Milett Figueroa. El conductor reconoció que se apresuró al anunciar la ruptura y aseguró que la relación no está terminada: “Hoy estamos en un gris”.

En diálogo con la prensa, Tinelli contó cómo vive este momento personal y laboral. “Bien, muy bien, soltero, no sé si es la palabra justa, siento que por ahí fue precipitado haberlo hecho público yo personalmente”, confesó a Puro Show.

El conductor explicó que la decisión de comunicar la separación fue impulsiva y que todavía faltaban charlas importantes con Milett: “Fue precipitado hablar, tuvimos un tema de diferencias laborales, todavía faltaban algunas charlas entre nosotros, siento que me apuré”.

Marcelo Tinelli habló en Puro Show de Milett Figueroa

“En streaming te soltas de una manera que pone en la tele no sé si lo hubiera hecho. Antes de eso había pensado en un comunicado...”, expresó sobre el modo en que confirmó el fin de su romance con la actriz peruana.

“ESTAMOS EN UN GRIS”: LA RELACIÓN ENTRE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA

Lejos de confirmar una ruptura definitiva, Marcelo Tinelli aclaró que la relación con Milett Figueroa atraviesa un momento de indefinición: “Ni está nada terminado, ni sigue, ni estamos en pareja. Tenemos que hablar, ver cómo lo vamos ordenando nosotros, estamos en un gris”.

Milett Figueroa en el Martín Fierro

“Recién hemos empezado a hablar, hoy tenía el Martín Fierro, yo pensaba que iba pero como grabo hasta tarde no puedo ir. No se si vamos a volver, no cierro las puertas para nada”, dijo ese lunes por la tarde el conductor sobre las convesaciones que le quedaron pendientes con su ex.

