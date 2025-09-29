La semana pasada Marcelo Tinelli debutó en el streaming con Estamos de paso, su primera incursión en ese medio junto a un destacado equipo de humoristas, y con la colaboración de Sabrina Rojas, su hija Cande y Carla Conte, que explicó por qué hace humor con un desodorante.
Desde hace años, circula una versión sobre el conductor y un envase, que él ha evitado mencionar en todo este tiempo, pero, de repente, decidió hacer un sketch junto a Pachu Peña, y la panelista explicó a qué se debe este cambio de actitud de “El cabezón”.
“Lo encuentro bien, lo encuentro con muchas ganas también. Él tiene lo que es desde siempre, pero estamos haciendo algo nuevo y hay algo de ‘juguemos a esto’ (…). Y a mí lo que se me hace también es que nos pone a todos medio empatados”, analizó Carla.
Leé más:
Marcelo Tinelli debutó en el streaming con polémica: “Se olvidaron de desactivar los bots”
CARLA CONTE EXPLICÓ POR QUÉ MARCELO TINELLI AHORA HACE HUMOR CON UN DESODORANTE
Carla explicó que así como ella decidió dejar atrás la imagen de Marcelo Tinelli cortándole la pollera con una tijera en el Bailando, que ella misma le echó en cara tantas veces, ahora el conductor quiere hacer lo mismo con sus tres décadas y media de carrera en la TV.
“No hay una relación de poder como la de la tele, con el conductor, los participantes, el jurado, cada uno con su experiencia. Y nosotros estamos ahí como siguiéndolo siempre. (…) Yo creo que sentíamos que había que desarmar esto ya, ¿viste? (…) O sea, todo lo que yo dije, hice... Yo volví en el Bailando en el 2016, hace mucho ya”, recordó Conte.
“Para mí está resuelto hace un montón de tiempo (…) y creo que somos personas que nos respetamos en esas diferencias que pudimos tener. Y lo que a mí me importó siempre es que no quedara esa escena o esa imagen como símbolo de mis años en esa productora, que laburé mucho y muy bien y me encantó, y la pasé bárbaro”, analizó.
“Entonces, para mí es mucho más que eso (…) y jugar con eso rápido es como ‘saquémonos esto de encima’. Bueno, como lo del desodorante. Digamos todo ahora”, cerró Carla
Leé más:
El desembarco de Marcelo Tinelli en el streaming: el ácido análisis de Pampito
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificacion