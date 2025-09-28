Mica Tinelli suele marcar tendencia con sus looks y su visión de la moda, pero esta vez no fue un outfit lo que captó la atención de sus fans.

La hija mayor de Marcelo Tinelli sorprendió en Instagram al mostrar un rincón muy especial de su casa, un espacio personal que hasta ahora había mantenido oculto y que generó miles de comentarios por la combinación de elementos artísticos y espirituales que lo componen.

La influencer compartió una selfie frente a un espejo redondo que dejó al descubierto un sector cargado de detalles. Flores blancas, piedras y esencias perfumadas le aportan un aire de calma y pureza, transmitiendo la idea de un refugio pensado para conectar con la energía positiva y el bienestar.

Mica Tinelli / Fuente: Instagram

Entre esos objetos, un adorno de hongos se llevó gran parte de las miradas: una pieza poco común en la decoración tradicional, pero cada vez más presente en las nuevas tendencias de interiorismo por su toque lúdico y natural.

EL RINCÓN ESPECIAL DE MICA TINELLI

El espacio también dejó ver un libro titulado Venus and Aphrodite, dedicado a las diosas del amor y la belleza, lo que refuerza la idea de que se trata de un espacio de inspiración personal más allá de lo estético.

Para completar la escena, apareció en la pared un cuadro de Kate Moss, ícono indiscutido de la moda, que refleja la admiración de Mica por la industria fashion y su deseo de rodearse de símbolos que alimenten su creatividad.

Mica Tinelli reveló su rincón más íntimo y desató la curiosidad de sus seguidores | Créditos: Instagram @micatinelli

La combinación de lo espiritual, lo artístico y lo estilístico convirtió a ese rincón en el favorito de sus seguidores, que lo definieron como “el mejor lugar de la casa”. Más allá de la decoración, la elección de cada elemento reveló parte de la personalidad de Mica: su costado holístico y sensible, su interés por la feminidad y la historia, su pasión por la moda y un guiño divertido que rompe con lo convencional.