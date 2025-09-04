Después de semanas de especulaciones, Licha López habló por primera vez tras su separación de Mica Tinelli y reveló los verdaderos motivos detrás de la ruptura con la hija de Marcelo. El futbolista eligió conversar con Juan Etchegoyen en Mitre Live y dejó en claro que fue una decisión definitiva.

“La distancia nos mató y tenemos proyectos diferentes. Para mí es definitivo”, aseguró el actual jugador de Belgrano de Córdoba. A pesar de la tristeza inicial, el ex Racing confesó que hoy está mejor y que la relación terminó en buenos términos: “Quedó todo súper bien con ella. Nos amamos y respetamos un montón”.

Foto: Instagram (@micatinelli)

LICHA LÓPEZ ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU SEPARACIÓN DE MICA TINELLI

El conductor del ciclo subrayó lo llamativo del momento en que se produjo la separación: “Licha jugó en distintos países del mundo y la relación continuaba con Mica. Pero cuando se instala en Argentina, la historia se termina. Cosas que tiene la vida”.

Con estas palabras, Licha López rompió el silencio sobre su separación de Mica Tinelli, confirmando que no habrá vuelta atrás. La pareja había compartido varios años juntos, pero las diferencias en los proyectos personales marcaron el final.