Cande Tinelli decidió poner punto final a los rumores que circulaban desde hace semanas sobre un supuesto enfrentamiento con Milett Figueroa, pareja actual de su padre, Marcelo Tinelli.
LEÉ MÁS
La influencer sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una imagen junto a la modelo peruana, en la que ambas aparecen sonrientes y relajadas.
“La foto que me piden todos con @milett”, escribió Cande en sus historias, acompañando la publicación con emojis de corazones.
El gesto bastó para desmentir las versiones de distancia o tensión familiar que habían tomado fuerza en los últimos días. La imagen se viralizó rápidamente y fue interpretada por muchos usuarios como una clara muestra de reconciliación y buena sintonía entre ambas.
CANDE TINELLI Y MILETT FIGUEROA, JUNTAS
Las versiones de un posible malestar entre Cande y Milett comenzaron poco después de que la relación entre el conductor y la actriz peruana se hiciera pública.
Varios programas de espectáculos habían insinuado que existía cierta incomodidad entre las hijas de Tinelli y su nueva pareja, aunque ninguna de las partes lo había confirmado abiertamente.
Milett, en declaraciones anteriores, había intentado poner paños fríos a la situación. “Con las hijas de Marcelo no nos veíamos hace un tiempo, pero siempre estuvimos en contacto. Cuando nos reencontramos, fue con cariño y naturalidad. Con Cande hablamos mucho y sentimos que simplemente había pasado tiempo”, explicó la actriz en una entrevista reciente.