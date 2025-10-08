La reconciliación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando polémica, y esta vez quien se metió de lleno en el tema fue Mónica Farro, que dio su opinión sin anestesia en LAM.
Mientras debatían sobre el viaje que hará la pareja a Perú, Farro lanzó un análisis tan directo como filoso: “¿Qué tipo de relación tienen? Ni siquiera deben tener sexo”, disparó la panelista en vivo.
Los panelistas no tardaron en acotar que, pese a las apariencias, podría tratarse de un nuevo capítulo mediático más que de una reconciliación real: “Terminó un ciclo y empezó otro… de despedida”, ironizaron, entre risas.
MILETT FIGUEROA CONFIRMÓ SU RECONCILIACIÓN CON MARCELO TINELLI
Después de semanas de rumores, Milett Figueroa rompió el silencio y confirmó lo que muchos sospechaban: se reconcilió con Marcelo Tinelli. En una nota que le dio a LAM, la modelo habló de su viaje junto al conductor y dejó en claro que el amor volvió a florecer entre ellos.
“Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”, dijo Milett con una sonrisa cómplice al ser consultada por el viaje a Perú que compartirá con Tinelli en esta nueva etapa de su relación.
Además, Milett contó que será “anfitriona” en su tierra natal y adelantó que el viaje formará parte del reality que el clan Tinelli graba para una famosa plataforma de streaming: “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”, aseguró.
Pero la confirmación llegó cuando la cronista del ciclo de América fue directo al grano y le preguntó si estaban reconciliados oficialmente: “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, aclaró la entrevistada.
Y cerró, contenta: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”.