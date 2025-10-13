Mario Pergolini volvió a estar en el centro de la escena tras confirmar su decisión de retirarse de la radio y el streaming, el formato que él mismo ayudó a instalar en la Argentina. Y en Puro Show no dudaron en analizar este tema.

“Me encanta porque siento que es como un palito también para Marcelo Tinelli. Él dice, ‘me retiro del streaming’, y justo aparece ‘el Cabezón’ diciendo ‘me lanzo en el mundo del streaming", comenzó diciendo Matías Vázquez en vivo.

Según los periodistas del programa, Pergolini habría decidido bajarse del formato porque no se siente identificado con el tipo de contenido que domina actualmente las plataformas: “Depende lo que hagas, depende el contenido”, señaló Fernanda Iglesias.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

Y cerró: “Si el streaming es como el de Nico Occhiatto o Momi Giardina, que cuentan cosas íntimas, cómo van a la cama o al baño, quizás sí, sos un poco grande para eso”.

LA SORPRESIVA CONFESIÓN DE FABIANA CANTILO SOBRE MARIO PERGOLINI: “LE ESCRIBÍ...”

Fabiana Cantilo volvió a dejar a todos boquiabiertos con una confesión inesperada sobre Mario Pergolini. Invitada a Infama, la artista relató cómo vivió su relación con el conductor años atrás y no dudó en disparar frases tan sinceras como filosas.

Indagada sobre si hoy iría a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Pergolini por eltrece, la cantante lanzó sin filtro: “A pegarle un poco, sí. Ahora me doy cuenta que soy como una adelantada y una exagerada porque soy lo que soy. No es que soy loca, sino que tengo mucha energía. Y él me miraba tipo, ‘como no te puedo entender, no te doy bola. Y como no te puedo cog..., no te doy bola’”.

Con ese estilo descontracturado que la caracteriza, Cantilo agregó que todo aquello la marcó profundamente: “Yo era una chiquita que tenía miedo. Entonces le escribí 800 cartas que después rompí. Fue un antes y un después”, agregó.

Foto: Captura (América)

Por último, al ser consultada sobre si alguna vez Pergolini le tiró onda, fue tajante: “No. Pero viste, cuando uno no les da bola… Yo era muy monja. Les escribí cartas y nunca se las mandaba”, cerró, divertida.