Fabiana Cantilo volvió a dejar a todos boquiabiertos con una confesión inesperada sobre Mario Pergolini. Invitada a Infama, la artista relató cómo vivió su relación con el conductor años atrás y no dudó en disparar frases tan sinceras como filosas.

Indagada sobre si hoy iría a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Pergolini por eltrece, la cantante lanzó sin filtro: “A pegarle un poco, sí. Ahora me doy cuenta que soy como una adelantada y una exagerada porque soy lo que soy. No es que soy loca, sino que tengo mucha energía. Y él me miraba tipo, ‘como no te puedo entender, no te doy bola. Y como no te puedo cog..., no te doy bola’”.

Con ese estilo descontracturado que la caracteriza, Cantilo agregó que todo aquello la marcó profundamente: “Yo era una chiquita que tenía miedo. Entonces le escribí 800 cartas que después rompí. Fue un antes y un después”, agregó.

Foto: Captura (América)

Por último, al ser consultada sobre si alguna vez Pergolini le tiró onda, fue tajante: “No. Pero viste, cuando uno no les da bola… Yo era muy monja. Les escribí cartas y nunca se las mandaba”, cerró, divertida.

LA REACCIÓN DE NICO VÁZQUEZ CUANDO PERGOLINI LE DIJO QUE SIEMPRE ESTUVO DE SU LADO CUANDO SE SEPARÓ DE GIMENA ACCARDI

Nico Vázquez vivió un momento inesperado al aire en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece luego de que, en medio de un ida y vuelta, el presentador lanzara un comentario que sorprendió a su invitado y todos los presentes.

“Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, le dijo Pergolini a Nicolás, con un protector bucal en la boca, en referencia a la separación del artista y Accardi.

De inmediato, el actor reaccionó exaltado y no dudó en marcar su postura al respecto: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, atinó a decir, sin querer ahondar en el tema.

Foto: Captura (eltrece)

De esta manera, Nico Vázquez demostró una vez más su estilo frontal y descontracturado al responder sin vueltas a una frase que tocó de lleno su vida personal.