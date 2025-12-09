Tenemos el agrado de anunciar la 13ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, la celebración más convocante del país.

Vuelve el evento que reúne a miles de personas en torno a la música, la cultura y la energía del sur. Serán cuatro días a pura música que harán vibrar a todo el público.

El festival se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de febrero de 2026 en el tradicional predio de la Isla 132 del Paseo Costero, frente al río Limay, en Neuquén. La ciudad ya se prepara para recibir a visitantes de todo el país durante estos cuatro días de fiesta.

Fiesta de la Confluencia 2026 / Foto de prensa.

Con un line up explosivo y para todos los gustos, esta nueva edición reúne a las grandes figuras de la música nacional, entre ellos No Te Va Gustar, Trueno, Luciano Pereyra, Luck Ra, Ángela Torres, Karina, Dillom y La Beriso, que se encontrarán dentro de las cuatro noches que prometen ser inolvidables, junto a artistas como La Joaqui, FMK, Bersuit, Femi, Roze y Kapanga, entre otros, que aportarán estilos, generaciones y energía diversa al escenario mayor.

Además, a la fiesta se suman Rombai, Migrantes, Tizishi, Lauty Gram y Tuli, completando una grilla potente, federal y vibrante que hará latir a Neuquén como nunca.

Pronto se anunciarán los artistas locales y de Pre Confluencia.

Fiesta de la Confluencia 2026 / Foto de prensa.

LINE UP OFICIAL

Ángela Torres - Bersuit - Dillom - Femi - FMK - Kapanga - Karina -La Beriso - La Joaqui - Lautygram - Luciano Pereyra - Luck Ra -Migrantes - No Te Va Gustar - Rombai - Roze - Tizishi - Trueno - Tuli

El line up fue presentado en un evento oficial realizado en la Ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido. Además, reunió a destacadas personalidades de la cultura, el turismo y la industria del entretenimiento. La jornada marcó el puntapié inicial de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, ratificando su crecimiento y proyección nacional.

El evento contó, además, con la participación especial de tres artistas del line up: FMK, Roze y Tizishi, quienes ofrecieron presentaciones íntimas y potentes que anticiparon la energía que se vivirá en Neuquén durante las cuatro noches del festival.

Con esta presentación, la Ciudad de Neuquén vuelve a posicionarse como uno de los grandes epicentros culturales del verano argentino.

La Fiesta Nacional de la Confluencia renueva su compromiso con el público, ofreciendo un festival de calidad, diverso y federal, que cada año convoca a miles de personas y consolida a la región como destino artístico y turístico de referencia.

PASE CONFLUENCIA

Precio Especial: $60.000

Incluye la entrada individual para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Family and Friends:

Precio especial: $180.000

Incluye 4 Pases Confluencia

🎟 Cada pase es válido para los 4 días de la Fiesta de la Confluencia 2026.

UNA EXPERIENCIA INTEGRAL EN EL SUR ARGENTINO

Con producción de Fenix Entertainment, la última edición del festival reunió a más de 1.400.000 personas que se hicieron presentes para disfrutar de este encuentro único, en febrero de 2025.

Esta nueva edición celebrará los 13 años de la Fiesta Nacional de la Confluencia, consolidándose como el evento más esperado de la región y reafirmando su posición como un clásico imperdible del calendario nacional.

El festival más convocante del país comenzó tímidamente en el año 2013 con la participación de 200 mil personas en tres días, pero con el correr de los años se fue consolidando en una gran fiesta nacional y un clásico de la temporada.

Desde las primeras ediciones hasta hoy, los cambios fueron muchos, y a la fecha el evento no solo cuenta con un gran escenario donde artistas nacionales e internacionales se lucen ante millones de personas, sino que las propuestas musicales y culturales se multiplicaron, abriendo más escenarios con música alternativa y regional.

Además, se podrá disfrutar de espacios de comercialización con más de 200 emprendedores, un gran patio de comidas, juegos recreativos para los más chicos e infinidad de propuestas gratuitas para toda la familia.

El entorno mágico de la Patagonia será nuevamente el escenario ideal para vivir cuatro días de música, arte y tradición, con actividades para toda la familia. También contará con una variada propuesta gastronómica y stands de emprendimientos locales, donde los asistentes podrán disfrutar y conectarse con la cultura regional mientras exploran los paisajes únicos del sur argentino.

