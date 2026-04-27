El regreso de Euphoria volvió a sacudir las redes y a poner sobre la mesa temas que atraviesan a millones de mujeres fuera de la pantalla.

La serie, que sigue el vínculo entre Rue y Jules, se transformó en un símbolo de exploración y libertad sexual, pero en la Argentina de 2026, los datos muestran que muchas mujeres ya están escribiendo sus propias reglas.

En el Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebró el 26 de abril, la plataforma de encuentros Gleeden analizó las respuestas de sus usuarias y dejó en claro una tendencia: cada vez más mujeres eligen vivir su sexualidad desde la autonomía y la honestidad, lejos de los mandatos heredados.

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Más allá de las etiquetas: el deseo femenino rompe moldes

Durante años, la sexualidad femenina estuvo encorsetada en categorías rígidas. Hoy, la experiencia es mucho más abierta. Según el informe, el 44% de las usuarias se identifica como bisexual, mientras que el 56% se define como heterosexual. Sin embargo, incluso entre este último grupo, el 57% admite haber tenido fantasías sexuales con otras mujeres.

Lejos de ser una contradicción, estos números muestran que el deseo femenino no siempre responde a definiciones impuestas desde afuera. La exploración no implica necesariamente una ruptura: el 75% de las mujeres usa la plataforma para descubrir una faceta de su sexualidad que no puede expresar en su relación principal. Además, el 88% está en pareja o casada con un hombre.

En este contexto, la búsqueda está ligada a la necesidad de recuperar espacios propios, ampliar experiencias y reconectar con deseos postergados.

La monogamia, bajo la lupa: nuevas formas de vincularse

Otro dato que marca el cambio cultural: el 43% considera que la monogamia tradicional limitó el conocimiento de su propia sexualidad. No se trata de cuestionar el amor o la estabilidad, sino de revisar estructuras que históricamente dejaron las necesidades femeninas en segundo plano.

El deseo también se mueve por otros caminos. En estudios previos de Gleeden, el 60% de las argentinas priorizó el estímulo mental por encima de lo puramente físico. La conexión emocional, la conversación y la complicidad ganan terreno frente a la atracción inmediata.

Incluso el placer se adapta a la vida real: el 68% prefiere encuentros en un radio de 10 kilómetros, lo que muestra una búsqueda integrada a la rutina cotidiana, con menos idealización y más experiencias posibles.

“Pensar el deseo desde un lugar más libre”

Para Silvia Rubies, Directora de Comunicación de Gleeden Latinoamérica, “cada vez más mujeres se permiten pensar su deseo desde un lugar más libre, personal y honesto, poniendo en el centro lo que sienten y lo que quieren”.

La conclusión es contundente: si Euphoria captura la atención global, es porque pone en escena preguntas que muchas mujeres argentinas ya se hacen hace tiempo. En 2026, la verdadera transformación no pasa por romper con todo, sino por algo más profundo: el derecho de cada mujer a elegir cómo vivir su deseo.