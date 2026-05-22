El 25 de Mayo es sinónimo de tradición, encuentro y, por supuesto, de buena comida. Y si hay un plato que no puede faltar en la mesa de los argentinos en esta fecha, ese es el locro de Jimena Monteverde.

Esta vez, la reconocida cocinera y conductora de La Cocina Rebelde reveló su receta infalible para preparar un locro bien argentino, ideal para compartir mientras juega la Selección o en cualquier reunión especial.

Con ingredientes clásicos y algunos secretos de cocina, Monteverde propone un locro abundante, sabroso y con ese toque casero que lo hace único.

Así es el locro patrio de Jimena Monteverde. (Foto: @jimemonteverde)

La clave, según la chef, es dedicarle tiempo y amor, y no saltearse el paso del remojo de las legumbres.

Los ingredientes para un locro patrio al estilo Jimena Monteverde

1 kilo de carne de vaca

1 kilo de carne de cerdo

200 gramos de panceta ahumada

500 gramos de maíz blanco

1 cebolla rallada

500 gramos de porotos de manteca

1 lata de choclos amarillos

3 chorizos frescos

1 salchicha parrillera

2 chorizos colorados

1/2 calabaza

2 cucharadas de pimentón

Sal y pimienta

Así es el locro patrio de Jimena Monteverde. (Foto: @jimemonteverde)

Para la salsa picante:

1 cebolla de verdeo picada

Pimentón

Ají molido

Aceite

Sal y pimienta

El paso a paso del locro de Jimena Monteverde

La cocinera advierte: “Para este locro necesitás tiempo y paciencia, pero el resultado vale la pena”.

El primer paso es dejar el maíz blanco y los porotos en remojo toda la noche. Este detalle es fundamental para que el locro quede cremoso y bien integrado.

Así es el locro patrio de Jimena Monteverde. (Foto: @jimemonteverde)

Al día siguiente, con las legumbres ya hidratadas y limpias, llená una cacerola grande con agua hasta la mitad. Agregá sal, la cebolla rallada, el maíz y los porotos escurridos. Dejá cocinar durante 30 minutos.

Mientras tanto, cortá la carne de vaca y de cerdo en cubos, picá la panceta, los chorizos colorados y la calabaza.

Por otro lado, herví los chorizos frescos y la salchicha parrillera en una cacerola chica durante 15 minutos para desgrasarlos. Una vez listos, dejalos enfriar y reservá para sumarlos después.

Jimena Monteverde (Foto: Movilpress)

A la olla principal, incorporá la carne y la panceta, y cociná 20 minutos más. Luego, agregá el resto de los ingredientes: los chorizos, la salchicha, la calabaza y el choclo.

Bajá el fuego, espolvoreá con el pimentón, ajustá la sal y la pimienta, y dejá que el locro se espese durante unos 25 minutos más. No te olvides de revolver seguido para que no se pegue ni se queme en el fondo.

El toque final: la salsa picante

Para acompañar el locro, Jimena Monteverde recomienda preparar una salsita picante. En una sartén, salteá la cebolla de verdeo con un poco de aceite, sumá pimentón, ají molido, sal y pimienta a gusto. Si te animás, podés agregarle algún otro picante para darle más potencia.

Un plato para celebrar y alentar

El locro de Jimena Monteverde es la excusa perfecta para reunir a la familia y a los amigos, ya sea para festejar el 25 de Mayo o para alentar a la Selección. Con esta receta, la tradición y el sabor argentino están garantizados en cada cucharada.

¡¡Prepará los pancitos!!