Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores al confirmar que Bienvenidos a Ganar, el ciclo que conduce desde 2023 por la pantalla de Canal 9, concluirá a fin de año. La conductora anunció que no habrá una nueva temporada y reveló que, por el momento, no tiene planes definidos en televisión.

“Terminamos ahora. No tengo destino confirmado”, sostuvo frente al micrófono de Intrusos. La decisión se conoció pocos días después de la entrega de los premios Martín Fierro, en los que el programa no obtuvo ninguna nominación.

Laurita Fernández (Foto: captura América TV)

Sobre la ausencia de su programa entre los nominados al Martín Fierro, Laurita fue clara: “No siento que estemos haciendo un mal laburo”, expresó, con una buena performance en el rating como sustento. La también actriz subrayó que no mide el valor de su trabajo por los galardones.

LAURITA FERNÁNDEZ CONFIRMÓ LOS RUMORES SOBRE EL FINAL DE BIENVNIDOS A GANAR

“No por eso me siento peor conductora o que el equipo de producción haga un mal laburo, todo lo contrario. El público nos elige desde hace varias temporadas y eso nos alegra un montón. También es válido si no nos eligen los miembros o jurados de APTRA”, aseguró.

Respecto al final del ciclo musical, heredero de Bienvenidos a Bordo, Fernández explicó: “Terminamos ahora, a fin de año, porque siento que es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuándo merece una pausa. También está bueno cambiar y renovarse”.

En cuanto a sus planes futuros, adelantó que continuará con la temporada teatral, aunque por ahora no hay proyectos confirmados en la televisión. “Luego, haré temporada y no tengo ningún destino en televisión confirmado, hasta el momento”, señaló.

