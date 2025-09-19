Laurita Fernández comparte contenido constantemente en redes sociales y, esta vez, festejó los dos años de Miel, su perra.

Desde que vive con ella, sube fotos y videos en diferentes contextos: durmiendo juntas, en la playa, de paseo, tomando sol y celebrando.

De hecho, en el posteo de cumpleaños, Laurita armó un compilado de fotos de cada instante vivido con Miel.

El emotivo posteo de Laurita Fernández por el cumpleaños número dos de Miel, su perra | Créditos: Instagram @holasoylaurita

LAURITA FERNÁNDEZ FESTEJÓ EL CUMPLEAÑOS DE MIEL

La actriz acompañó el carrusel con un mensaje contundente. “Cumple 2 años mi bebocha, mi fondo de pantalla, la más buena y dulce, mi compañerita en todas”, comenzó.

Y añadió: “El amor más puro del mundo. ¡Te amo, Miel! Gracias por hacerme tan, tan, tan feliz”.

Laurita además incluyó el saludo de cumpleaños de Peluca, que en sus redes le envió un mensaje a la perrita.