Laurita Fernández celebró a lo grande el cumpleaños de su perrita Miel, y después de la fiesta compartió en sus redes sociales el detrás de escena: la casa totalmente revuelta.

A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró sillones fuera de lugar, almohadones en el piso y todo el living dado vuelta tras la celebración. Con humor, escribió: “Ayer festejamos el cumple de Miel. Pregúntame si hoy no tengo todo revuelto y los sillones detonados”, junto a emojis de risa.

Crédito: Instagram

Miel es la fiel compañera de Laurita y suele ser protagonista en varias de sus publicaciones. Esta vez, la influencer no dudó en abrir las puertas de su intimidad para mostrar el “after” del festejo, con un toque de sinceridad y complicidad con sus seguidores.

LAURITA FERNÁNDEZ FESTEJÓ EL CUMPLEAÑOS NÚMERO DOS DE MIEL

Laurita Fernández comparte contenido constantemente en redes sociales y, esta vez, festejó los dos años de Miel, su perra.

Desde que vive con ella, sube fotos y videos en diferentes contextos: durmiendo juntas, en la playa, de paseo, tomando sol y celebrando.

De hecho, en el posteo de cumpleaños, Laurita armó un compilado de fotos de cada instante vivido con Miel.

La actriz acompañó el carrusel con un mensaje contundente. “Cumple 2 años mi bebocha, mi fondo de pantalla, la más buena y dulce, mi compañerita en todas”, comenzó.

Y añadió: “El amor más puro del mundo. ¡Te amo, Miel! Gracias por hacerme tan, tan, tan feliz”.

Laurita además incluyó el saludo de cumpleaños de Peluca, que en sus redes le envió un mensaje a la perrita.