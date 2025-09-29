“La cena de los tontos” llega a Mar del Plata y Laurita Fernández no ocultó su felicidad en un video en Instagram.

La obra dirigida por Marcos Carnevale, interpretada por la actriz, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez se presentará en la ciudad balnearia desde el 26 de diciembre.

Será en el Teatro Neptuno, ubicado en Santa Fe 1751, Mar del Plata. Las entradas se conseguirán en la boletería del establecimiento y por Plateanet.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández hacen La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

LA ALEGRÍA DE LAURITA FERNÁNDEZ

La actriz publicó un video con sus compañeros y anunció: “La risa llega a La Feliz porque ‘La cena de los tontos’ estrena el 26 de diciembre en el Teatro Neptuno en Mar del Plata”.

Admitió que está motivada y agregó: “Si hay marplatenses por acá dejen en comentarios cosas para hacer en MDQ, consejos y planes, además de ir a reírse a nuestra comedia que es una fiesta”.