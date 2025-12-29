Después de su separación de Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández volvió a ser noticia por su vida sentimental. La conductora y bailarina fue vinculada primero a Nico Occhiato y luego a Martín Bossi, pero jamás salió a confirmar nada.

Sin embargo, en los últimos días apareció una figura que encendió todas las alarmas: el polista Matías Busquet, el hombre que habría logrado enamorarla.

Besos en el show de Shakira y festejo íntimo de cumpleaños

Según reveló el periodista Gustavo Méndez, Laurita fue vista a los besos con Busquet durante uno de los shows que Shakira dio en el estadio de Vélez. La escena no pasó desapercibida: abrazos, miradas cómplices y una química que habló por sí sola.

Pero eso no fue todo. El 18 de diciembre, cuando la conductora cumplió 35 años, Matías también estuvo presente en el festejo privado que Laurita compartió con amigos y familiares. Allí, nuevamente, hubo gestos románticos que confirmaron que la relación va viento en popa.

Laurita Fernández y su flamante chongo en el recital de Shakira.

“El polista Matías Busquet, con quien Laurita habría estado a los besos en el recital de Shakira, estuvo en el cumpleaños y también hubo besos”, escribió Méndez en sus redes, junto a una foto del flamante galán disfrutando de la noche.El misterio detrás del nuevo romance

Durante días, Méndez mantuvo en suspenso el nombre del acompañante de Laurita. Incluso llegó a escribirle directamente para confirmar el rumor.Cuando le preguntó si estaba de novia con “Lolo Martínez” o “Emi Toper”, Laurita fue clara, entre risas: “No”.

Aunque la artista evitó dar precisiones, finalmente trascendió la identidad del hombre que la acompaña: un polista joven, perfil bajo y habituado al ambiente social top, que ahora quedó en el centro de la escena mediática.

¿Quién es Matías Busquet?

Es polista y se mueve en el mundo deportivo y empresarial.

Mantiene un perfil discreto en redes sociales.

Prefiere el bajo perfil, algo que habría seducido a Laurita después de sus relaciones más mediáticas.

Por ahora, ni Laurita ni Busquet salieron a blanquear la relación, pero las imágenes y los testigos parecen decirlo todo: hay amor y el romance crece.

¿Se viene el blanqueo?

Mientras disfruta de su gran presente profesional, Laurita parece haberle dado otra oportunidad al amor. Y aunque evita confirmarlo públicamente, quienes la rodean aseguran que está feliz y acompañada.

Habrá que esperar si el romance con Matías Busquet pasa del rumor al título oficial. Pero, por lo pronto, los gestos, los besos y el cumpleaños compartido ya encendieron la llama.