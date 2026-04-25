oLa relación entre Maxi López y Wanda Nara ha dado un giro de 180 grados. Lo que durante años fue un enfrentamiento mediático sin tregua, hoy se ha transformado en una sociedad creativa que rompe internet. El exfutbolista compartió un video exclusivo del detrás de escena de la nueva serie vertical de la conductora de la que formará parte, asegurando que la realidad supera a la ficción.

Al publicar el video, el empresario no se guardó nada y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Ni en la mejor serie de Netflix vas a encontrar este back. El multiverso que nadie esperaba, pero con Solange se pica más que cualquier ficción!”.

Maxi López y Wanda Nara en el backstage de su serie vertical (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

Con estas palabras, López hace referencia no solo a lo inesperado de verlos juntos nuevamente, sino también a la intensidad de los personajes, mencionando a “Solange”, el otro nombre de Wanda en esta producción que mezcla realidad con guión.

EL VIDEO VIRAL: “POV: TU EX ES WANDA NARA...”

Bajo la consigna “POV: Tu ex es Wanda Nara y no te queda otra que reírte”, el clip muestra la química actual entre ambos. En el backstage se observa:

Humor ácido: Maxi bromea sobre cómo Wanda “le sacó hasta las ganas de vivir”, mientras ella ríe sosteniendo una botella de Hello Kitty.

Tensión ficcional: La mención a que con “Solange” (Wanda) la trama “se pica”, sugiere que la serie tendrá momentos de mucho roce y drama cómico.

Producción de elite: Lejos de ser un video casero, se ven equipos de iluminación, maquillaje y un staff técnico completo.

Maxi López y Wanda Nara en el backstage de su serie vertical (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

DE QUÉ TRATA LA SERIE DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

La ficción, que llevaría el nombre de Triángulo amoroso, está pensada en formato vertical para plataformas digitales y se inspira en la historia real entre Wanda y Maxi, incluyendo conflictos, romance y momentos mediáticos que marcaron su relación.

El proyecto reúne a varias figuras del espectáculo, entre ellas Yanina Latorre, y combina drama con toques de humor, además de referencias al recordado “Wandagate” y otros episodios de alto impacto mediático.

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