Las especulaciones sobre la relación entre Verónica Lozano y Wanda Nara no dejan de ser un tema recurrente en los pasillos de Telefe y en la prensa. Ambas figuras de la emisora tienen un peso muy importante dentro de la programación del canal, y la constante comparación entre ellas genera revuelo.

En una reciente entrevista con Intrusos, Verónica aclaró su vínculo con Wanda, desmintiendo los rumores de rivalidad y abriendo la puerta a una discusión sobre los protocolos internos del canal: “Yo me siento una figura de Telefe, sí, sin lugar a duda. Cada uno ocupa su lugar, también lo es Wanda, también lo es Susana Giménez. Digo, somos muchas las chicas de Telefe”, comenzó diciendo.

Consultada sobre si existían tensiones o competencia entre las conductoras, Lozano fue tajante: “Nunca tuve rollo. Yo cuando tengo que poner los puntos, digo, me expreso, y yo cierro ahí”. Su postura es clara: no hay lugar para enfrentamientos innecesarios, y si alguna vez se necesita marcar límites, lo hace sin problema.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, la charla dio un giro inesperado cuando se tocó el tema de la filtración de una foto exclusiva que la conductora había conseguido con Johnny Depp. Según la entrevistada, la imagen fue revelada antes de tiempo por Wanda, lo que generó un gran revuelo dentro del canal: “Le dieron un correctivo también del canal”, cerró, haciendo referencia al llamado de atención que Wanda recibió por no respetar la exclusividad de la foto.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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VERO LOZANO SORPRENDIÓ CON UN GESTO INESPERADO HACIA LA CHINA SUÁREZ EN PLENA GUERRA CON WANDA NARA

En medio del extenso y escandaloso enfrentamiento mediático que mantienen Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara, un gesto inesperado de Vero Lozano encendió nuevas alarmas en el mundo del espectáculo.

Mientras Wanda sostiene un segundo frente abierto con Vero por la conducción de la próxima edición de Bake Off Argentina, la conductora de Telefe sorprendió al darle “me gusta” a una publicación de la China en Instagram.

El gesto digital no pasó inadvertido. La reacción de Lozano se sumó a los likes de otras figuras como Delfina Chaves e Isabel Macedo, y fue interpretada por muchos como una señal de apoyo a la actriz.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Y no es un detalle menor: el corazoncito en el muro justo cuando la disputa por el reality de pastelería divide aguas en la pantalla chica. Wanda y Vero no solo compiten por un lugar codiciado en el prime time, sino que además la empresaria sigue enfrentada públicamente con la China, sin señales de tregua.

Por eso, el like fue leído como una toma de posición clara en una interna que mezcla viejas heridas sentimentales con una competencia profesional cada vez más visible.

Foto: Instagram (@verolozanovl)

La tensión se siente tanto en redes como en los pasillos del canal. Por un lado, la rivalidad entre Wanda y la China arrastra capítulos explosivos desde el escándalo con Icardi. Por otro, la empresaria y Lozano protagonizan una puja silenciosa por quedarse al frente de Bake Off, uno de los formatos más fuertes del canal.

¡Tremendo!