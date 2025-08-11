En medio de la reconciliación con Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica, L-Gante no para de apagar incendios. Ahora salió a la luz el testimonio de la modelo de Only Fans Miguelina Fredes, que lo mandó al frente con la ex Gran Hermano Romina Uhrig.

Miguelina, que hace dos años despertó la polémica al alternar su trabajo como maestra jardinera con la plataforma de material para adultos hasta que un padre la hizo echar del colegio, reveló en SQP que tuvo una experiencia de a tres con el cantante y la ex Gran Hermano que quedó grabada en video.

Miguelina Fredes, L-Gante y Romina Uhrig (Fotos: Instagram @miguelinafredessarasola y @romina_uhrig)

“Tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”, aseguró Miguelina.

“Fuimos a la casa de Elián. Wanda nos fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”, relató.

La modelo reveló que no cree haber sido “la tercera en discordia” entre L-Gante y Wanda Nara “porque éramos más”, en referencia a las múltiples relaciones que se le atribuyeron a Elián Valenzuela en los últimos años, incluso estando en pareja con Báez.

Foto: Instagram (@romina_uhrig)

“Nos conocimos hace tres años en un rodaje. Empezó como una amistad y luego empecé a ir a la casa. No me hago su ‘chica’ porque lo vi con miles de chicas”, aseguró Miguelina en diálogo con el ciclo de América.

“Con L-Gante y Romina Uhrig grabamos un video íntimo en la casa de él”, aseguró, y contó que la trieja con la ex Gran Hermano se habría dado mientras Elián estaba en pareja con Wanda, dando otra dimensión a la relación que el cantante mantuvo durante años con la mediática.

