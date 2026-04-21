El martes 21 de abril arranca inestable en Buenos Aires, con lluvias aisladas durante la mañana y una mínima de 13°C, pero el tiempo mejora con el correr de las horas.

Clima en AMBA: fuertes tormentas y lluvias (foto creada con IA)

Clima en Buenos Aires: ¿a qué hora para de llover?

​Para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el martes 21 de abril se presenta como una jornada de transición. Según el SMN:

​Mañana: se esperan lluvias aisladas y cielo mayormente nublado. La mínima será de 13°C, pero sube rápidamente a 20°C, por lo que se recomienda salir con una campera liviana y paraguas en mano.

​Tarde/Noche: las condiciones mejoran progresivamente. La máxima alcanzará los 21°C con vientos leves del noreste (9 mph). Hacia la noche, el cielo tenderá a despejarse, marcando el inicio de un miércoles mucho más estable.

​Alertas amarillas en el resto de Argentina

​No todo el país tendrá una mejora rápida. El SMN mantiene alertas amarillas para varias regiones debido a fenómenos que pueden interrumpir la rutina.

​Tormentas y lluvias: sectores de La Pampa, Mendoza, San Juan y el sur de la provincia de Buenos Aires podrían registrar precipitaciones intensas.

​Viento y nieve: en la zona cordillerana de Chubut y Río Negro, se esperan ráfagas fuertes y posibles nevadas en alta montaña.