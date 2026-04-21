El martes 21 de abril arranca inestable en Buenos Aires, con lluvias aisladas durante la mañana y una mínima de 13°C, pero el tiempo mejora con el correr de las horas.
Clima en Buenos Aires: ¿a qué hora para de llover?
Para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el martes 21 de abril se presenta como una jornada de transición. Según el SMN:
Mañana: se esperan lluvias aisladas y cielo mayormente nublado. La mínima será de 13°C, pero sube rápidamente a 20°C, por lo que se recomienda salir con una campera liviana y paraguas en mano.
Tarde/Noche: las condiciones mejoran progresivamente. La máxima alcanzará los 21°C con vientos leves del noreste (9 mph). Hacia la noche, el cielo tenderá a despejarse, marcando el inicio de un miércoles mucho más estable.
Alertas amarillas en el resto de Argentina
No todo el país tendrá una mejora rápida. El SMN mantiene alertas amarillas para varias regiones debido a fenómenos que pueden interrumpir la rutina.
Tormentas y lluvias: sectores de La Pampa, Mendoza, San Juan y el sur de la provincia de Buenos Aires podrían registrar precipitaciones intensas.
Viento y nieve: en la zona cordillerana de Chubut y Río Negro, se esperan ráfagas fuertes y posibles nevadas en alta montaña.