Maluma generó polémica en redes sociales tras un episodio ocurrido durante su concierto del 9 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de México.

El cantante colombiano interrumpió su show para dirigirse con evidente molestia a una pareja que había asistido con su bebé de apenas un año.

En un video que rápidamente se volvió viral, se ve a Maluma detener la música al notar al pequeño en medio de la multitud y el potente sonido del espectáculo.

EL ENOJO DE MALUMA

“¿Un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la put* mierda y el sonido está durísimo? Ese bebé ni sabe lo que está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”, expresó con tono serio.

El artista, que recientemente se convirtió en padre de París, continuó mirando a la pareja directamente: “La verdad es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando como si fuese un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, se lo digo con todo cariño y respeto, yo también soy papá. A mi hija nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea más consciente”.