Mientras gran parte de la atención se concentra en las olas de frío, las lluvias intensas y los eventos meteorológicos extremos, los científicos monitorean otro factor clave que podría influir en el clima de Argentina durante la segunda mitad de 2026: la evolución del ENSO, el sistema climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur.

Aunque en redes sociales y algunos medios comenzó a circular la idea de un posible “Súper El Niño”, los organismos especializados aclaran que, por el momento, lo más importante es seguir la evolución del ENSO y sus posibles efectos sobre el tiempo y el clima en Sudamérica.

¿Qué es el ENSO y por qué es tan importante?

El ENSO es uno de los fenómenos climáticos más influyentes del planeta. Se origina en el océano Pacífico ecuatorial y tiene la capacidad de modificar los patrones de lluvia, temperatura y circulación atmosférica en distintas regiones del mundo.

El sistema presenta tres fases:

El Niño , asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico.

La Niña , vinculada a un enfriamiento de esas aguas.

Fase neutral, cuando no predomina ninguna de las dos.

Dependiendo de cuál de estas condiciones se instale, pueden cambiar significativamente las probabilidades de lluvias, sequías o tormentas.

Qué dicen los pronósticos para los próximos meses

Los principales centros meteorológicos internacionales, entre ellos la NOAA (Estados Unidos), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), siguen actualizando sus modelos para determinar cómo evolucionará el ENSO durante la segunda mitad de 2026.

Los expertos destacan que todavía existen incertidumbres, pero coinciden en que el comportamiento del Pacífico será uno de los factores que más condicionará los patrones climáticos de Sudamérica en los próximos meses.

Cómo podría impactar en Argentina

Históricamente, las fases del ENSO han tenido efectos directos sobre el clima argentino.

Entre los posibles escenarios que suelen analizar los especialistas figuran:

Cambios en la cantidad de lluvias.

Mayor frecuencia de tormentas fuertes.

Alteraciones en las temperaturas medias.

Riesgo de eventos extremos en algunas regiones.

Impacto sobre la producción agropecuaria.

Las provincias del centro y noreste del país suelen ser las más sensibles a las variaciones asociadas al fenómeno.

¿Hay motivos para preocuparse?

Por ahora, los especialistas recomiendan evitar conclusiones apresuradas. Los fenómenos climáticos globales funcionan mediante probabilidades y tendencias, por lo que ningún pronóstico puede anticipar con exactitud qué ocurrirá en una ciudad específica con varios meses de anticipación.

Sin embargo, el seguimiento del ENSO es fundamental porque puede influir en sectores estratégicos como la agricultura, la energía, los recursos hídricos y la planificación ante eventos meteorológicos severos.

Por eso, la evolución del fenómeno se convirtió en uno de los temas más observados por los científicos de todo el mundo de cara a la segunda mitad de 2026.