La nueva serie Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero) llega a Apple TV+ como una de las apuestas más llamativas del año: una comedia dramática protagonizada por Elle Fanning, con Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman, que combina sátira social, dilemas económicos y vínculos familiares complejos.

Creada por David E. Kelley, reconocido por éxitos como Big Little Lies y Ally McBeal, la ficción propone una mirada ácida y contemporánea sobre la precariedad laboral y la cultura digital.

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Con una primera temporada de 8 episodios de aproximadamente 35 a 40 minutos cada uno, la serie se posiciona como un contenido ágil pero con suficiente profundidad para desarrollar sus conflictos centrales.

De qué trata Margo’s Got Money Troubles

La historia sigue a Margo Millet, una joven universitaria que atraviesa una crisis económica luego de quedar embarazada tras una relación con un profesor.

Sin apoyo familiar estable ni recursos suficientes, su vida toma un giro inesperado cuando decide abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos como forma de subsistencia.

Margo’s Got Money Troubles es una de las grandes apuestas de Apple TV+.

Lo que comienza como una solución desesperada se transforma en un fenómeno viral que le permite generar ingresos, pero también la expone a nuevas tensiones: la construcción de su identidad online, el juicio social y la dificultad de equilibrar su vida personal con su nueva “profesión”.

El tráiler oficial de Margo's Got Money Troubles, en Apple TV.

La serie aborda temas como la monetización de la intimidad, la cultura del trabajo freelance y la fragilidad económica de las nuevas generaciones, todo con un tono que oscila entre el humor incómodo y el drama emocional.

Historia contemporánea con mirada crítica

La serie cuenta con la capacidad para capturar el espíritu de época. En tiempos donde las plataformas digitales redefinen las formas de trabajo, la producción pone el foco en cómo estas dinámicas afectan especialmente a los jóvenes.

El guion de Kelley se apoya en situaciones absurdas pero verosímiles, logrando una crítica social sin caer en el moralismo. La serie no juzga a su protagonista, sino que expone las contradicciones de un sistema que empuja a tomar decisiones límite.

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Además, el personaje del padre de Margo -un ex luchador profesional- introduce un contrapunto interesante: representa una generación previa que también vivió de la exposición pública, pero bajo reglas completamente distintas. Este vínculo aporta tanto momentos de humor como de reflexión sobre el paso del tiempo y los cambios culturales.

Cuales son los aspectos destacados de la serie

La crítica valora especialmente la actuación de Elle Fanning, quien logra dotar a Margo de una mezcla de vulnerabilidad, inteligencia y sarcasmo. Su interpretación sostiene gran parte del peso narrativo y le da credibilidad a un personaje que podría haber caído fácilmente en el estereotipo.

También destaca el equilibrio tonal de la serie, que combina elementos de comedia con situaciones dramáticas sin perder coherencia.

La primera temporada de la serie cuenta con 8 episodios.

Cómo es el reparto de Margo’s Got Money Troubles