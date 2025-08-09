La joven y el mar (Young Woman and the Sea), disponible en Disney+, rescata la inspiradora vida de Gertrude “Trudy” Ederle, la primera mujer en cruzar nadando el Canal de la Mancha en 1926, casi un siglo atrás.

Nacida en 1905 en Nueva York, de padres inmigrantes, Trudy creció en una sociedad que minimizaba los logros femeninos. El filme reconstruye con sutileza su trayectoria: de sobrevivir un sarampión casi mortal en la infancia a convertirse en nadadora olímpica y romper récords que para entonces eran territorio exclusivo de varones.

Daisy Ridley en la piel de “Trudy” Ederle

La actriz británica Daisy Ridley —famosa por su rol en Star Wars— no solo protagoniza este drama biográfico, sino que también lo produce.

Interpretar a Trudy implicó enfrentarse a su propio miedo al mar abierto: entrenó meses con la medallista olímpica Siobhan-Marie O’Connor y grabó en aguas reales del Mar Negro, soportando temperaturas heladas y corrientes intensas.

Su compromiso físico y emocional se traduce en una actuación que transmite autenticidad y empatía, consolidando su mirada como actriz capaz de desempeñar roles desafiantes.

¿Quién fue “Trudy” Ederle?

Gertrude “Trudy” Ederle fue una nadadora estadounidense que desde joven mostró un talento excepcional en la natación, disciplina en la que batió varios récords mundiales y ganó medallas olímpicas.

En los Juegos Olímpicos de París 1924 obtuvo una medalla de oro y dos de bronce, consolidándose como una de las atletas más destacadas de su época. Pero su hazaña más importante llegaría dos años después.

El tráiler oficial de la película Young Woman and the Sea.

El 6 de agosto de 1926,Trudy se convirtió en la primera mujer en cruzar nadando el Canal de la Mancha.

La historia detrás de la película La joven y el mar

La película, dirigida por Joachim Rønning y escrita por Jeff Nathanson, adapta el libro de Glenn Stout de manera respetuosa, aunque con algunos acortamientos narrativos—como la compresión temporal entre los intentos fallidos y exitosos de cruzar la Mancha.

El arranque retrata a Trudy enfrentando prejuicios en una Nueva York patriarcal, su recuperación del sarampión y su evolución en la natación luego de entrenar con Charlotte Epstein, figura clave en su camino deportivo.

La actriz británica Daisy Ridley protagoniza y produce este drama biográfico.

El segundo tramo del film recrea su histórico cruce del Canal: una travesía de más de 21 millas que completó el 6 de agosto de 1926 en 14 horas y 31 minutos, batiendo el récord masculino en más de dos horas.

La película incluye imágenes del gran desfile que la homenajeó en Nueva York, uno de los más multitudinarios dedicados a un deportista en su época. Las escenas de nado fueron rodadas en mar abierto —no en tanques climatizados— lo que le confiere un realismo tan climático como emocionalmente impactante.

Un legado que trasciende

Producida por Jerry Bruckheimer junto a Disney y protagonizada por Ridley, la película logró buena recepción crítica, elogiando su capacidad para inspirar público familiar y destacar una figura histórica ignorada por el paso del tiempo.

Con un guion claro pero emocional, La joven y el mar mezcla drama psicológico, tensión deportiva y reivindicación de género, mostrando que una historia sin superhéroes puede emocionar y empoderar.