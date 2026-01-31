Desde hace ya mucho tiempo que las producciones surcoreanas se volvieron un fenómeno en las plataformas de streaming, que ganan adeptos más allá de los distintos géneros que aborde.

Y aunque la que nos interesa ahora no entra en los tradicionales K-drama (serie), comparte el furor y el estilo que arrasan, mezclando catástrofe con drama humano y ciencia ficción.

La referencia es a El gran diluvio, película dirigida por Kim Byeong-woo, que narra una historia dramática y desesperante que tiene como premisa una inundación de dimensiones colosales. Dura 108 minutos y está disponible en Netflix.

De qué trata

Cuando un tsunami masivo amenaza con arrasar la ciudad de Seúl, los ciudadanos no tienen adónde ir. Sin embargo, An-na, investigadora y madre soltera, solo piensa en su hijo pequeño, Za-in.

Mientras se enfrentan al caos, An-na se da cuenta rápidamente de que solo hay un lugar al que ir, mientras el agua inunda las ventanas de su apartamento en el tercer piso. Así ella lucha contra vecinos aterrorizados, repeliendo saqueadores y más, solo para evitar separarse de su hijo.

El desastre natural genera una sensación de pánico en el televidente.

Cuando es rescatada por la brusca y misteriosa Hee-jo, ambas parten en busca del niño. Pero An-na pronto se da cuenta de que los motivos para ofrecer ayuda pueden no ser tan altruistas como parecen, y que el destino de los tres podría estar en sus manos.

Quiénes actúan en El gran diluvio

Kim Da-mi (Itaewon Class, Our Beloved Summer) interpreta a la protagonista Gu An-na; mientras que Park Hae-soo (Squid Game, Karma) es Son Hee-jo.

A su vez, Kwon Eun-seong (Typhoon Family) se pone en la piel de Shin Za-in; y Jeon Hye-jin (Stranger, Mission: Cross) actúa como Im Hyeon-mo, entre las figuras destacadas.

Qué dijo la crítica

Como suele suceder cada vez más a menudo, las críticas de los expertos están divorciadas de la aceptación del público, que en este caso ya puso a El gran diluvio entre las películas que viene arrasando en Netflix desde su estreno en diciembre último.

Radio Times dio su punto de vista de forma muy clara: “Todo funciona gracias a dos cosas: la emotiva interpretación central de la siempre inmersa Kim y una premisa monumental que, de algún modo, encaja a la perfección en las últimas escenas”.

Para The Guardian, “la narración es quebradiza, pero todavía se puede disfrutar”.

La producción surcoreana pronto se ubicó entre las preferidas en netflix.

La crítica de Variety va en otra línea: “El ambicioso trabajo de Kim Byung-woo en Netflix comienza como una sólida película de acción de desastres, luego introduce más complicaciones conceptuales de las que puede manejar en dos horas”.

En cuanto a OtrosCines, es “un entretenimiento concebido con indudable profesionalismo, pero a esta altura uno espera algo superador”.

Pero por supuesto hay comentarios más duros. Decider sentencia: “Tal vez sea necesario un segundo visionado para reconstruir las pistas visuales y las inferencias, pero un solo visionado de esta agotadora y repetitiva película parece suficiente”.

Para South China Morning Post, la mezcla de géneros no gustó: “Comienza como una película de catástrofes y luego se convierte en ciencia ficción, un movimiento que dejará a los espectadores perplejos”.