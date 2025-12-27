Una de las series del momento en Netflix, que desde su estreno reciente viene arrasando en la plataforma de streaming, es El imperio de Ámsterdam (Amsterdam Empire), una apasionante producción de Países Bajos.

Este drama escrito por Nico Moolenaar, Piet Matthys y Bart Uytdenhouwen, y dirigido por Jonas Govaerts y Max Porcelijn, muestra a lo largo de siete episodios tanto el lado glamoroso de la capital europea como la cruda realidad de su mundo de las drogas.

De qué va El imperio de Ámsterdam

Esto resume la sinopsis oficial de Netflix: Jack van Doorn, el rico y célebre fundador del imperio de cafeterías Jackal, debió hacer frente durante toda su carrera a delincuentes, competidores y leyes holandesas absurdas para llegar a lo más alto.

Cuando sale a la luz su romance con una conocida periodista, resulta que su enemigo más peligroso ha estado viviendo bajo su techo todo este tiempo: su traicionada esposa, Betty, una exdiva del pop que conoce todos sus secretos y puntos débiles, y que no se detendrá hasta arrebatárselo todo.

Quiénes actúan

Famke Janssen (Locked In) se pone en la piel de Betty Jonkers, mientras que Jacob Derwig (The Resistance Banker) es Jack van Doorn.

Famke Janssen interpreta a Betty Jonkers, una exdiva del pop y exesposa traicionada.

Además, Elise Schaap (Ferry: The Series) actúa como Marjolein Hofman, Jade Olieberg (Ares) es Katja van Doorn y Bart Slegers (Son of Mine) interpreta a Gijs Tichelaar.

Por qué verla

Cada capítulo de la nueva serie de Netflix ahonda en cómo el deseo de conservar lo construido puede ser más destructivo que la ambición inicial. Betty no busca solo justicia emocional; busca destruir el mundo que su esposo levantó.

Famke Janssen, la espléndida actriz y guionista neerlandesa, no solo demuestra que su pasado como modelo siempre está presente sino que le aporta a su personaje una impronta diferente. De paso por X-Men, Búsqueda implacable y GoldenEye, no solamente actuó, sino que fue productora ejecutiva, se implicó creativamente, aprendió neerlandés y grabó una canción para su personaje, Forever Pour Toujours.

Otro punto: la serie cuida mucho los detalles visuales (colores, vestuario, planos de la ciudad) para crear una atmósfera tensa y envolvente, usando Ámsterdam como un personaje más.

Qué dicen las críticas

Como suele suceder en muchos casos, no siempre la opinión de los críticos va de la mano con el paladar del público. Y en parte podría decirse que sucede esto con la producción que es un éxito en Netflix.

El imperio de Ámsterdam es un éxito en Netfix.

Aunque Decider considera que “Amsterdam Empire cabalga sobre la fuerza de la actuación de Janssen”, para LeisureByte la cosa va más allá: “Está bien, si no tienes expectativas y solo buscas giros argumentales innecesarios. En algunos momentos entretuvo, pero más allá de eso, la historia es demasiado obvia y llena de clichés como para generar alguna emoción real”.

Por otro lado, desde Whats On Netflix sostuvieron que “a pesar de la buena actuación de Famke Janssen, los personajes planos, la escritura dispersa y los clichés trillados de una pareja que se desmorona en medio de una guerra total hacen que esta serie se desmorone incluso antes de empezar”.