Desconectada (Missing) es una historia repleta de volantazos violentos durante sus casi dos horas, en la que nunca podemos estar seguros de que es lo siguiente que va a ocurrir. Misterio y tecnología al servicio de este largometraje dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick que se sumó al catálogo de Netflix.

Podría decirse que es una secuela independiente de Searching (Buscando 2018), es decir, que pertenece al mismo universo. De hecho se ven imágenes del primer título, pero la historia es completamente nueva y sin conexión directa. El guionista de ambas cintas es Sev Ohanian.

De qué trata Desconectada

June se queda en California mientras su madre se va de vacaciones a Colombia con su nuevo novio. Pero cuando la joven va a buscarlos al aeropuerto, ninguno aparece. Pide ayuda, por supuesto, pero inicia su propia investigación recurriendo a toda la información que con ingenio logra obtener.

El tráiler oficial de la película Missing.

Tras el shock inicial, poco a poco descubrirá cosas que nadie más que ella parece saber. Es una búsqueda contrarreloj antes de que sea demasiado tarde. ¿Ocurrió un accidente o fueron víctimas de un crimen?

Lo que toma de Searching es el concepto de que toda la trama de suspenso se construye a partir de la búsqueda del personaje principal con recursos en línea. Más allá de que la similitud podría sacarle parte de la gracia, ciertos giros en la trama le dan una energía renovada que le permite mantener la tensión con grandes sorpresas y solidez.

La joven debe recurrir a las redes sociales para iniciar su propia investigación.

Hacia el final, el mencionado antecedente juega un poco en contra, dado que en el fondo repite el concepto. Para los adolescentes fanáticos de la tecnología, la película es una forma nueva de acercarse a las viejas tramas de suspenso.

Quiénes actúan en Missing

La protagonista de Desconectada es Storm Reid, quien interpreta a la joven June Allen. La actriz estadounidense de 22 años nacida en Atlanta, Georgia interpretó el papel de Meg Murry en la película A Wrinkle in Time (2018), y a Gia en la serie Euphoria.

Junta a ella aparece Nia Long (Grace Allen), la artista de 55 años, tres veces ganadora del NAACP Image Award y ocasionalmente directora de videos musicales.

El resto del elenco principal incluye a Megan Suri (Veena), Ken Leung (Kevin Lin), Joaquim de Almeida (Javier Ramos), Daniel Henney (Agente Elijah Park), Jasmin Savoy Brown (June Actress), Thomas Barbusca (Cody) y Amy Landecker (Heather Damore), entre otros.

Desconectada es una suerte de secuela de la exitosa Searching.

Qué dijo la crítica

La crítica sobre Desconectada fue en su mayoría positiva, elogiando su innovador formato digital, su ritmo vertiginoso y la tensión que crea en el espectador. A continuación, los puntos salientes:

Formato innovador. El uso de pantallas de dispositivos (computadoras, celulares, redes sociales) para contar la historia es considerado fresco, original y efectivo para el género.

Suspenso y entretenimiento. La película es vista como un thriller emocionante que mantiene al espectador al borde del asiento, con giros argumentales constantes y un ritmo que no da respiro.

Actuaciones. Storm Reid como protagonista ha sido destacada por su realismo y por la forma en que transmite el tono de la película.