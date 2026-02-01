Obsesión (Obsession) está en Netflix y es una miniserie británica de 4 capítulos que no se anda con vueltas: es un thriller erótico para adultos, con escenas explícitas y un clima cada vez más tenso.

En vez de estirar la historia, la serie va al punto y usa el formato corto como ventaja: cada episodio aprieta un poco más, como si el margen para “arrepentirse” se achicara minuto a minuto. Los capítulos duran entre poco más de media hora y cuarenta minutos.

Lo que engancha no es solo lo sexual, sino el modo en que lo muestra. El suspenso se arma con lo cotidiano: un almuerzo familiar, una llamada fuera de horario, una mirada que dura un segundo de más.

// Por qué ver Parish, el drama criminal de Netflix: tiene 6 capítulos y una figura de Breaking Bad

Y cuando avanza la miniserie terminás de ver el verdadero centro del relato: está basada en la novela Damage, de Josephine Hart, y se concentra en cómo una obsesión puede dinamitar una familia desde adentro, sin necesidad de grandes villanos.

Lo que engancha no es solo lo sexual, sino el modo en que lo muestra.

De qué trata Obsesión

William Farrow es un cirujano respetado, con una vida prolija y un lugar asegurado en el mundo. Todo se desarma cuando conoce a Anna Barton, la prometida de su hijo Jay. La atracción es inmediata, pero el punto de quiebre llega cuando la relación se convierte en un pacto secreto: encuentros a escondidas, excusas, mensajes, un ida y vuelta que empieza a ganarles la batalla.

La serie trabaja la tensión como si fuera una cuenta regresiva. Cada decisión empuja otra: mentir para tapar la mentira, sostener una versión “normal” mientras el cuerpo pide lo contrario, y convivir con la culpa sin soltar el deseo. Lo jugado es que no busca que quieras a nadie: te muestra personajes que se justifican, se mienten y, aun así, siguen.

En el medio está Ingrid, la esposa de William, que empieza a notar que algo no cierra. Y está Jay, que prepara su futuro sin ver la bomba en la cocina. La gracia (si se puede decir así) es cómo la serie muestra el desgaste: el secreto no se sostiene solo por pasión, también por orgullo, por adicción al riesgo y por la ilusión de que “nadie se va a enterar”.

// Netflix: Ciudad de sombras, la serie póstuma de la española Verónica Echegui que dura seis capítulos

Además, Obsesión mete un tema incómodo: la asimetría de poder. No es lo mismo un hombre adulto, instalado y prestigioso, que una mujer más joven dentro de una familia que no es la suya.

Esa diferencia se siente en los silencios, en quién marca el ritmo y en cuánto cuesta frenar cuando ya cruzaste el límite. Por eso, más que un relato “hot”, la producción en Netflix termina funcionando como un thriller psicológico.

La ardiente miniserie británica de 4 capítulos está en Netflix.

Cómo es el reparto de Obsesión

El elenco sostiene el tono adulto y la tensión constante.