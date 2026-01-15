Que las producciones españolas son de las preferidas por el público argentino no es ninguna novedad. Además, pisan fuerte en diferentes géneros. Y una que Netflix estrenó hace poco tiempo es Ciudad de sombras, un thriller policíaco con ingredientes especiales que le valen su puntuación perfecta.

La serie original dirigida por Jorge Torregrossa (El cuerpo en llamas, Fariña), adapta El verdugo de Gaudí, la primera novela de la tetralogía publicada por Destino (Grupo Planeta) creada por Aro Sáinz de la Maza y protagonizada por el inspector Milo Malart.

De qué trata la serie española

La serie Ciudad de sombras está ambientado en una Barcelona crepuscular, que sigue al inspector suspendido Milo Malart (Isak Férriz) y la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) en la investigación de un estremecedor asesinato.

Se trata de un cuerpo calcinado que aparece en la fachada de la icónica Pedrera (Casa Milà) de Gaudí, desentrañando una trama de poder, secretos, venganza y corrupción que expone las sombras de la ciudad, mezclando crítica social con elementos de la novela negra.

La obra de Gaudí como protagonista

Justamente la ciudad del título es Barcelona, donde el genio español dejó su magia convertida en espacios, en fachadas, en joyas de autor.

La serie aprovecha al máximo el magnetismo turístico y estético de la arquitectura modernista de Antoni Gaudí, desde La Pedrera, escenario del primer crimen, hasta los alrededores de la Sagrada Familia, donde se contó con 250 figurantes.

El tráiler oficial de Ciudad de Sombras, en Netflix.

Además, un detalle para destacar es que cada uno de los seis episodios lleva por título una obra del arquitecto:

Episodio 1: Casa Milà – La Pedrera

Episodio 2: Palau Güell

Episodio 3: Cripta de la Colònia Güell

Episodio 4: Parc Güell

Episodio 5: Pabellones Güell

Episodio 6: Sagrada Familia.

La muerte de Verónica Echegui

Cada uno de los episodios está dedicado a la actriz Verónica Echegui, quien murió a los 42 años el 24 de agosto de 2005.

En esa ficción póstuma de su trayectoria, ella encarna uno de los dos personajes centrales, la mencionada subinspectora garrido.

La actriz madrileña nacida bajo el nombre de Verónica Fernández de Echegaray se dio a conocer por protagonizar la película Yo soy la Juani (2006), por la que recibió una nominación a los Premios Goya a la mejor actriz revelación.

Verónica Echegui, quien murió en agosto último, jun to al actor Isak Férriz.

Posteriormente, recibió nominaciones como mejor intérprete femenina protagonista por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), además de a la mejor intérprete femenina de reparto por Explota Explota (2020), solo por mencionar algunas de las decenas de ficciones que contó con ella.

Quiénes actúan en Ciudad de sombras

A la recordada Echegui la acompaña en este thriller como protagonista Isak Férriz, como Milo Malart. Se suman a ellos Ana Wagener, quien interpreta a Susana Cabrera; Manolo Solo, que encarna a Mauricio Navarro; e Irene Montalà, como Irene Margarit.

Otros actores destacados en la ficción catalana son Marc Clotet, como Héctor Guitart; Aina Clotet, como Helena Guitart; Quim Àvila es Joan Grau;

Jordi Ballester interpreta a Jordi Singla; y David Climent a Cervera, entre otros.