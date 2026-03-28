El reconocido director Quentin Tarantino, responsable de clásicos como Pulp Fiction y Kill Bill, sorprendió al revelar cuál es su serie favorita dentro del catálogo de Netflix. Fiel a su gusto por las historias intensas y cargadas de tensión, su elección recayó en una producción de terror que combina lo sobrenatural con relatos inquietantes: The Haunting of Hill House.

La serie, creada por Mike Flanagan, se convirtió en un fenómeno desde su estreno en 2018 y sigue siendo una de las ficciones más destacadas del género en la plataforma.

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Con una única temporada de 10 episodios, logró conquistar tanto a la crítica como al público gracias a su narrativa compleja y su atmósfera perturbadora.

De qué trata The Haunting of Hill House

The Haunting of Hill House cuenta la historia de la familia Crain, que en su infancia vivió en una mansión donde ocurrieron hechos paranormales que marcaron sus vidas para siempre. Años después, ya adultos, los hermanos deben reencontrarse tras una tragedia y enfrentar los traumas del pasado.

La serie narra la historia de la familia Crain que se instala en una enorme mansión.

La serie alterna entre dos líneas temporales: la niñez en la casa embrujada y el presente, donde las consecuencias psicológicas de las experiencias siguen afectando a cada uno de los personajes.

Posee episodios de entre 50 y 60 minutos de duración, sumando un total cercano a las 10 horas de contenido.

Basada en una obra literaria clásica

La serie está inspirada en la novela homónima de Shirley Jackson, publicada en 1959. Sin embargo, la adaptación de Flanagan toma grandes libertades creativas, utilizando la obra original como punto de partida para construir una historia completamente nueva.

El tráiler oficial de La maldición de Hill House, en Netflix.

Este enfoque permitió desarrollar personajes más profundos y una narrativa moderna, sin perder la esencia inquietante del material original. El resultado es una serie que combina terror psicológico con una exploración sensible de los vínculos familiares.

Por qué es la favorita de Tarantino

Aunque Quentin Tarantino no suele inclinarse por el terror clásico, destacó esta serie por su capacidad para construir tensión sin depender exclusivamente de sustos fáciles. La dirección, el uso del plano secuencia y la construcción de atmósfera fueron algunos de los aspectos que más valoró.

En particular, el sexto episodio -famoso por sus largas tomas sin cortes- es considerado uno de los mejores ejemplos de narrativa televisiva reciente. Este tipo de recursos técnicos y narrativos encajan con la admiración de Tarantino por el cine que arriesga en su forma de contar historias.

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Con una mezcla de drama, terror y profundidad emocional, The Haunting of Hill House se consolidó como una de las series más influyentes de los últimos años, y la elección de Tarantino no hace más que reforzar su estatus dentro del catálogo de Netflix.

La maldición de Hill House es una joya del horror.

Cómo es el reparto de The Haunting of Hill House

El elenco coral de la serie es uno de sus puntos más fuertes, con interpretaciones destacadas que potencian la carga emocional de la historia: